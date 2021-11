Los menores de edad que no demuestren comorbilidad no recibirán la vacuna contra el covid, advirtió Manuel Huerta Ladrón de Guevara, delegado de Programas para el Desarrollo en el estado de Veracruz.

Recalcó que además de esos casos se atenderá a mujeres embarazadas menores de edad.

Además recordó que continúa la aplicación de segundas dosis para el grupo de edad de 18 a 29 años y rezagados.

En el Auditorio Benito Juárez de la ciudad de Veracruz el funcionario federal declinó hablar de posibles intentos de sorprender a la autoridad para vacunar a menores de edad sin demostrar fehacientemente el tener una comorbilidad, pero dejó en claro que el no ser derechohabiente del Seguro Social u otra institución no impide cumplir el requisito de tener una comorbilidad, pues se puede acudir a instituciones de Salud.

"Estamos en el caso de la federación, tratando con el IMSS Bienestar, ahí están obligados a atender a quien no tenga servicios médicos. En otros hospitales ahorita con el covid, hemos atendido sin necesidad de contar con el servicio médico: son cuestiones de salud pública", subrayó Huerta.

Dejó en claro que no hablaría sobre intentos de mentir a la autoridad por parte de menores de 18 años.

"No queremos hacer ese amarillismo, porque nosotros no somos ministerio público ni andamos pesquisando si son o no son; nosotros lo que hacemos es un llamado a la conciencia de la gente", puntualizó.

Recordó que están abiertos hospitales para ese caso en 11 municipios, incluyendo Veracruz y Boca del Río, y en un día se aplicó a 2 mil 898.

INFLUENZA

El delegado de Programas para el Desarrollo destacó que al decir de la autoridad médica, la vacuna contra la influenza no riñe con la del coronavirus, y que hasta donde sabe, se está aplicando a personas con comorbilidades y adultos mayores de 60 años de edad.

SEGUNDAS DOSIS

En tanto, continúa la aplicación de segundas dosis en municipios como Banderilla y Catemaco, con Sinovac; y el lunes tocará a Tuxpan, Orizaba, Córdoba y Cosamaloapan, con AstraZeneca.

En el caso de Veracruz se pretende que las segundas dosis faltantes se apliquen en los centros de salud, que sería con Pfizer a quienes recibieron la primera dosis de ese biológico.

Los rezagados podrán acudir a los módulos porque continúa la Campaña Nacional de Vacunación.