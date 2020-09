Menor embarazada habría sido abusada sexualmente en La Antigua

En La Antigua, Veracruz, una niña de 14 años tiene nueve meses de embarazo por abuso sexual cometido por una persona mayor de 30 años, presuntamente con el consentimiento de la madre, denunció el papá de la menor.

Rey Adán Rosales Álvarez, padre de la niña, señaló que ha interpuesto -desde 2018- denuncias ante la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños, y Trata de personas en Cardel para que se investigue el caso.

La información que Rey Adán ha recabado desde entonces indica que la menor es abusada sexualmente desde que tenía 10 años.

"La niña desde diciembre del año pasado ya estaba embarazada. A mí se me ha estado ocultando toda esa información, se me ha estado ocultando a la niña. Fui a poner mi denuncia, la semana antepasada la volví a poner con muchas dificultades porque la nueva fiscal me vuelve a salir con lo mismo que me salió la otra fiscal. Fui

a Derechos Humanos...

"Voy hace 15 días porque por celular me tienen bloqueado, la señora (la mamá) me dice que andan por Córdoba, que la que está embarazada es ella y no me permiten ver a la niña. Le pregunto a los vecinos y me dicen que es mentira, que la que está embarazada es mi hija y que la mamá está recibiendo dinero por parte de hombres que entran a su casa para que ella les dé permiso de agarrar a mi hija", lamentó Rosales Álvarez.

Señaló que por problemas con la familia de su exesposa hace años fue encarcelado durante 10 días y posteriormente ellas lo pusieron en libertad, pese a que él fue agredido en su domicilio.

Desde entonces tiene una orden de restricción para acercarse a la menor, informó.

Y, dijo, a pesar de las denuncias que ha realizado desde hace dos años, las autoridades no han realizado avances sobre su caso, pues le dicen que no tienen recursos ni jurisdicción para investigar.

El DIF le indicó que, aunque la niña tiene 14 años si está embarazada por consentimiento no pueden intervenir en el caso, aunque se trata de una menor de edad y de la influencia de una persona que le dobla la edad.

El padre de la menor agregó que la menor también desarrolló herpes labial, por lo que teme que sea víctima de la comisión de delitos sexuales que estén atentando contra su integridad y su salud.

Rey Adán Rosales Álvarez hizo el llamado al gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez y a la Fiscal General del Estado de Veracruz, Verónica Hernández Giadáns, para que atiendan su caso y no queden impunes los delitos que -presume- están dañando a su hija.