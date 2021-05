Me defraudó el partido 'Podemos', dice Evelyn

Decepcionada y defraudada quedó la escritora Evelyn de Miranda Ordoñez luego de que el partido " Podemos " no la respaldara ante su candidatura por la alcaldía de Boca del Río .

Todo inició cuando el 24 de abril María Isabel Morales Velázquez, "Isamor", entregó su renuncia a la candidatura, pidiendo en el mismo documento que se notificara en tiempo y forma al INE local.

"Esta persona sé que tuvo conflictos al interior del partido, ella firmó como candidata el 14 de abril, sé que hubo diferencias porque deseaba meter a familiares a la planilla a pesar de que ya habían otras personas que estaban trabajado en el partido, al final como no se llegó a un acuerdo, ella presentó su renuncia irrevocable", dijo Evelyn.

Inmediatamente el día 25 contactan a Evelyn de Miranda Ordóñez y la invitan a ser la candidata del partido, ella, quien no tiene experiencia política, acepta por el hecho de que el partido trae nuevos bríos de inclusión de género, con un equipo conformado por pura mujer.

Evelyn registra su constancia de registro el 25 de abril, la cual recibe de manos del dirigente del partido y el día 4 de mayo inicia su campaña en la colonia Carranza.

La también promotora cultural se vino a dar cuenta que "Isamor" retomaría el "cargo" de candidata cuando en una nota periodística declaró que estaría en un debate entre candidatos en una radiodifusora, esto, el 6 de mayo y después de que Evelyn ya había incluso puesto dinero de su bolsillo para gastos de campo y de la campaña.

"De ahí, el día que salen las listas oficiales del OPLE, me encuentro con que ella es la que aparece y de inmediato le marco a Francisco, y me dice ´no te preocupes tenemos cuarenta y ocho horas para impugnar´, lo cual nunca sucedió ni por el dirigente ni por el partido".

Aclaración

A partir de ahí el presidente del partido le deja de dar la cara y no le contesta al menos 20 llamadas.

"Mi imagen fue utilizada, finalmente hago esta declaración porque yo pedí el voto a la gente, caminé una semana completa, hablé con las personas, la gente me abrió las puertas de su casa y no puedo dar garantía de las propuestas de la candidata que ya quedó porque yo ni la conozco, ni soy parte de su equipo, yo quiero que la gente sepa que no soy yo", enfatizó la escritora.