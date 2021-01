Mayra necesita ayuda en Veracruz

Hace cinco años, Mayra Catalina Naranjo Lazo fue madre. Debido a que se quedó sin agua en su domicilio ubicado en el Infonavit Buena Vista, la mujer se sintió bien como para acarrear cubetas de agua a pesar de que no habían pasado muchos días de haber dado a luz.

En la zona de su cesárea, se le originó una hernia umbilical, la cual se atendió mucho tiempo después en el hospital de Tarimoya por medio del Seguro Popular, el año pasado debido a la pandemia, le dijeron que no la podían operar y que el seguro popular no era válido ya, sólo tuvo dos citas: una en marzo y otra en junio.

Además, para ser operada, necesita una malla gástrica, la cual es muy cara y Mayra, de escasos recursos no tiene para comprarla, otra razón para que se detuviera la atención de su problemática.

El pasado martes la mujer de 39 años de edad se puso en estado crítico debido a que se le reventó una úlcera y tuvo que ser internada de emergencia en el hospital regional de 20 de Noviembre, fue el día miércoles que la subieron al tercer piso de cirugía cama 341 para esperar ser intervenida quirúrgicamente el día lunes de la próxima semana.

Piden apoyo

Actualmente, debido al paso del tiempo y la falta de atención médica, la hernia pesa 3 kg aproximadamente, siendo así una protuberancia de grandes dimensiones con apariencia de tumor de años atrás, corre el riesgo de que se le reviente.

Naranjo Lazo, quien vive con su madre y su niña de 5 años, necesita apoyo para poder comprar dos materiales post cirugía, "La malla cuesta más o menos como 14 mil pesos, hasta ahora el hospital me está ayudando con la atención pero no me puede ayudar con la malla. Además de la malla dual med 30-20 también necesito una pistola de tackers, como me lo dijeron los doctores", comenta a Imagen del Golfo vía telefónica desde su cuarto de hospital.

La pistola que es un dispositivo de fijación tiene un valor arriba de los tres mil pesos, amigos y vecinos de Catalina, como la señora Marimar Rodríguez la han apoyado con las idas al hospital y la cooperación para gastos menores.

Ellos y la afectada solicitan a autoridades estatales, municipales, así como a la iniciativa privada o asociaciones que le puedan apoyar económicamente con los insumos médicos que requiere.

DATOS EXTRAS

Dirección: Oyamel #132 B entre Olivo y Ébano Inf. Buena vista