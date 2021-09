"Como todo jarocho quisiéramos que existiera nuevamente el carnaval en vivo, pero dadas las circunstancias, yo que soy trabajador del IMSS, sé que es muy riesgoso por lo que lo mejor es que lo cancelen. Aunque deja una buena ganancia, no es justo que por dinero se pierdan más vidas, uno que ya ha vivido demasiadas muertes tanto en pacientes como en familiares, sabe lo que realmente significa este virus" comentó David Carrillo, ciudadano.

Aún conscientes de que la derrama económica que dejaría el Carnaval daría un respiro a todos los sectores, comparten la idea de que es mejor perder un peso que una vida.

"La pandemia aun no acaba, se tiene que hacer virtual porque el contacto físico es la manera en la que se esparce. Unos perdimos el trabajo, patrimonio y estamos luchando nuevamente por recuperar la salud gracias a gente irresponsable, en Derechos Humanos se ponderan los valores más grandes que hay , y la salud está por encima del dinero y de la derrama económica, lo hablo así porque ya dos veces estuve expuesto al virus" expuso Roberto Carlos Jiménez, ciudadano.

Afirmaron que si las autoridades pusieran una buena estructura comercial, el carnaval virtual llamaría mucho más la atención y sobre todo no expondrían vidas.

Por otra parte, hay una minoría que confía en que si se podría realizar esta fiesta de manera presencial y al mismo tiempo cumplir con todas las medidas sanitarias.

"Ya no debería cancelarse el carnaval porque trae más turistas, hay más ventas y ya hace falta ir regenerando la economía. Las medidas sanitarias si se podrían seguir, lo única que tendrían que hacer es prohibir el alcohol para que la gente no se aloque y se olvide de guardar sus medidas" declaró "Viky", ciudadana.

Para muchos el carnaval significa más que desfiles y alcohol, pues la pasión por transmitir alegría con el baile, es mucho más importante.

"Duele no poder contagiar de alegría a las personas, más a nosotros que dedicamos tanto tiempo a las comparsas, sin embargo primero hay que ser conscientes y responsables, no estamos listos para convocar a tantas personas en eventos como lo es el Carnaval, sobre todo porque van de todas las edades, no es justo tampoco para el personal médico y mucho menos para las personas que perdieron la batalla contra el virus" detalló Alonso Gutiérrez, bailarín integrante de comparsa.