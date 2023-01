Recuerdan en Veracruz a Mauremi y Jorge, matrimonio que perdió la vida en Chihuahua

Luego de que un matrimonio originario de la zona conurbada Veracruz - Boca del Río falleciera en el choque de la madrugada del 31 de diciembre de 2022, familias y amigos de las víctimas han expresado el dolor que les dejó la muerte de los dos jóvenes.

Jorge Santos Mendoza y Maureni Mungía Martínez iniciaron su relación en 2016 y contrajeron nupcias dos años después, en febrero de 2018. Ahora continuarán juntos hasta la eternidad.

"Quisiera que todo esto fuera una mentira, mi mente no para de pensar porque pasó todo esto!!.. Quisiera poder retroceder el tiempo y que no hicieran ese viaje amigos míos. Infinitas gracias por todo el cariño, amor y bondad que había en sus corazones. Su ausencia va dejar muchos corazones rotos, estoy destruida!", Es parte de uno de los mensajes que dejaron en el perfil del joven fallecido.

Acompañando los mensajes de despedida se encuentra adjuntada una foto de los jóvenes en lo que sería presuntamente el día de su boda, imagen en la que han escrito que "su amor traspasó toda la adversidad y ni la muerte los habrá podido separar".

Cabe mencionar que previo a hacer oficial el lamentable deceso de la pareja, familiares y amigos suplicaban y pedían a sus contactos de redes sociales orar por sus recuperaciones.

"Hermano, se que estás bien. Tu siempre sales de todas y más de una vez me has demostrado que eres indestructible. Se que estarás bien porqué quedamos que tu me sepultarías a mí y se que eres hombre de palabra. Solo hago éste post para cuando puedas tener el movil en las manos, te acuerdes de mi y me avises que todo está bien", escribió un amigo en el perfil del joven fallecido.

Finalmente es importante menciona que, el director de Atención a Migrantes, Carlos Escalante, informó que debido a que las víctimas tenían residencia en Ciudad Juárez no hubo que trasladarlos a Veracruz, por lo que el proceso funerario fue llevado en Juárez por sus mismos familiares.

