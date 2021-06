marihuana,_poderosa_cura

Muchos especialistas han optado por empezar a fabricar medicinas a base de la marihuana, un ejemplo de ello es el doctor Eduardo Edgar Hernández Ruiz, primer Consultor Cannabico del Estado de Veracruz, quien desde hace 5 años trabaja y crea medicina cannabica para personas con diversos padecimientos.

PUBLICIDAD

"Durante mis 5 años de experiencia, he demostrado que no tiene efectos adversos, no se contrapone con ningún tratamiento y se puede utilizar como compañía de tratamiento o tratamiento base. Yo mismo hago todo el proceso de la medicina, desde sembrar la semilla, cultivar la planta, el proceso de secado, extracción de la sustancia y finalmente la elaboración de la medicina", explicó.

Noticia Relacionada El lamento empresarial

Argumentó que, como médico que se preocupa por sus pacientes, decidió buscar un tratamiento que a la larga no cause daños en las personas y como resultado obtuvo el cannabis.

"Decido trabajar la medicina cannabica por la necesidad que existe de nuevos medicamentos que no dañen al paciente, ya que llega el momento en que todos los medicamentos de patente que venden en las farmacias hacen daño, tomar medicamentos de forma crónica es una causa de enfermedad también.

PUBLICIDAD

En la búsqueda de nuevos tratamientos que beneficien a mis pacientes es como encuentro la medicina cannabica", dijo.

Legalización

PUBLICIDAD

Aunque el 30 de abril pasado era el límite para que la Cámara de Senadores diera la resolución de la ley para la legalización del cannabis, eso no ocurrió.

La regulación de la marihuana con fines lúdicos o recreativos quedó nuevamente postergada.

PUBLICIDAD

"Es un hecho que poco a poco la sociedad mexicana va conociendo más este tipo de tratamientos, pero aún hay muchos tabúes y mitos acerca de la marihuana, de los cuales la mayoría son infundados", subrayó.

Las opiniones respecto a si debería o no, ser legal el uso varían, sin embargo confió en que esto dé paso a más descubrimientos que traigan con ellos beneficios y propiedades curativas.

PUBLICIDAD

"La medicina cannabica todavía es ilegal, pero con la legalización va a abrirse el mercado y empezará a fluir información. Es un arma muy importante que vamos a tener los médicos, porque con ella vamos a poder suplir muchos medicamentos que causan más daño que la misma planta", comentó.

La droga

A pesar de los grandes beneficios que se dicen del uso medicinal, se sabe que todavía es muy usada como droga, mayormente por hombres, quienes según testigos y consumidores, la fuman de manera diaria y como método de relajación.

"Yo reconozco que si llegué a abusar de ella al grado de fumar 5 porros al día, me gastaba alrededor de 900 pesos al mes, pero como ahora solo fumo una pipa en la noche, al regresar del trabajo para relajarme y dormir mejor, me gasto aproximadamente 400 pesos", expuso testigo con identidad reservada.

"Nunca me he puesto agresivo por fumarla, todo depende de la persona, debemos usarla, no dejar que ella nos use. La utilizo como relajación, para ser más creativo y para el descanso, no soy adicto porque puedo pasar semanas sin consumir, aparte de que me he dado cuenta que desde que fumo he dejado de padecer enfermedades virales", afirmó el consumidor.

Marihuana vs Covid-19

Estudios realizados por algunas instituciones prestigiosas han reflejado que el uso de la medicina cannabica llega a tener cierto poder contra el virus actual del Covid-19.

"En las universidades donde se hacen estudios del cannabis como la Universidad Complutense de Madrid o la Universidad de Hebrea de Jerusalén que es donde más conocimientos a nivel mundial se origina, han hecho observaciones donde se ve disminuida la transmisión de covid-19 en los pacientes que utilizan cannabis. Por sus características desinflamatorias, reguladoras y protectoras del sistema nervioso central, el cannabis puede ser una herramienta a ocupar para disminuir las complicaciones de los pacientes con covid-19, aunque de ninguna manera puede suplir a la sana distancia, la buena alimentación, lavado de manos, etcétera", puntualizó el especialista.

Otros padecimientos

A través de las sustancias curativas de la medicina cannabica como el THC y CBD se ha podido tratar a pacientes de enfermedades como epilepsia y Parkinson, dijo el Doctor Eduardo Edgar Hernández Ruiz.

"Debido que tiene grandes beneficios para la salud es un tratamiento de elección en dolor crónico, mejoría de calidad de vida en pacientes oncológicos, en dosis elevadas llega a funcionar como quimioterapia o disminuir efectos adversos a ellas, también es benéfica para niños con autismo o epilepsia, pacientes con Parkinson, Alzheimer, entre muchos otros padecimientos", afirmó.

Desmintió que ésta solo pueda ser fumada, como comúnmente la consumen.

"La medicina cannabica tiene la característica de que se puede administrar por diferentes vías como tópica (untada), vía oral o sublingual (la que más se ocupa), intralesional al inyectar cannabis dentro de tumores o lesiones, inhalatoria (vaporizar) e incluso en algunos pacientes dentro del ojo u oreja en formas de gotas. La única forma que no se puede ocupar es la intravenosa, ya que es un aceite y nunca se debe inyectar", detalló.

Manifestó que la medicina cannabica la pueden utilizar personas de todas las edades, siempre y cuando sea el CBD, pues el consumo del THC no es recomendable para menores de 21 años, ya que puede llegar a detener los procesos de maduración. Confió en que muy pronto se pueda hablar y utilizar la medicina cannabica más abiertamente, ya que aseguró que aún faltan muchos beneficios que explotar de ella.

FRASES

"Yo reconozco que llegué a abusar de ella al grado de fumar 5 porros al día, ahora solo fumo una pipa en la noche, al regresar del trabajo para relajarme y dormir mejor".

- Consumidor de marihuana

"La utilizo como relajación, para ser más creativo y para el descanso, no soy adicto porque puedo pasar semanas sin consumir"

- Consumidor de marihuana