Marchan jubilados del ISSSTE por calles de Veracruz Puerto

Este viernes, jubilados se manifestaron en calles de la ciudad de Veracruz para acusar desabasto de medicamentos en el ISSSTE, además que el monto de pensiones se limitó al establecer la Unidad de Medida y Actualización (UMA) y que desde 2010 el seguro del retiro no fue pagado, por lo que no recibieron los apoyos correspondientes.

Asimismo solicitaron un aumento de 50 días de aguinaldo, reincorporar el bono anual, pagos de adeudos del gobierno, un servicio médico eficiente del ISSSTE, entre otros.

La representante de jubilados y pensionados de la Sección 32 del SNTE, Isabel Cristina Hernández López, acusó que también hay trabajadores en activo a quienes no les han pagado por los presuntos saqueos de gobiernos anteriores.

"No dejaron dinero, se llevaron todo, es un monto millonario de las aseguradoras pero como el gobierno no se hace responsable las deudas van a seguir. Yunes pagó un parte en época de elección pero el actual no ha pagado nada".

Por ello acusaron que algunos jubilados no reciben una pensión cercana a los cinco mil pesos al mes por, lo que criticaron que no se garanticen los intereses de quienes trabajaron toda una vida.

Además, desde la administración del exgobernador Javier Duarte de Ochoa, dejaron de pagarles el bono anual, por lo que exigieron que se regrese el dinero saqueado, tras señalar que su familia vive cómodamente en Londres.

"Indiscutiblemente que hay un tope pero al aplicarlos en UMA la pensión baja. Hay equivocaciones que han tenido las autoridades, tanto las actuales como las anteriores, ellos viven en un lecho de rosas pero el pueblo en un lecho de espinas".

En ese sentido señalaron que el hospital del ISSSTE en Veracruz es un "elefante blanco", pues se carece de especialistas, medicamentos y no hay inversiones en mantenimiento.

"Pido cita con un especialista y me la mandan hasta mayo. El gobierno debe cuidar nuestros intereses, por eso estamos pidiendo que tomen cartas en el asunto pues de nada sirve tener un edificio tan bonito. Hay gente que va al ISSSTE y toma bacterias porque hasta los pisos están sucios".

Sostuvieron que el gobierno da un doble discurso, pues aunque se habla de seguridad social la atención a los derechohabientes es mala.