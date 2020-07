Mantiene Iglesia Católica su postura en contra despenalizar el aborto

La Iglesia Católica mantiene su postura contraria al aborto en cualquier circunstancia, aseveró Víctor Manuel Díaz Mendoza, vocero de la Diócesis de Veracruz, ante una propuesta legislativa para despenalizarlo cuando la mujer haya sido víctima de pederastia.

El martes 7 de julio la diputada Ivonne Trujillo Ortiz presentó en el Congreso del Estado una iniciativa con proyecto de ley para adicionar una fracción al artículo 154 del Código Penal del Estado de Veracruz para que no se castigue al aborto cuando el embarazo sea consecuencia del delito de pederastia.

Ante ello el portavoz diocesano remarcó que la posición eclesiástica es invariable en su negativa a la interrupción del embarazo bajo cualquier circunstancia.

Afirmó que no está en contra de nadie, pero el no al aborto no está sujeto a discusión.

"En cualquier circunstancia la Iglesia siempre va a decir que se respete la vida. No se trata de condenar, no se trata de señalar a nadie; simplemente el respeto a la vida viene por algo natural.

"No es que la Iglesia diga 'hay que condenar', 'condenamos' o 'hay que castigar al que aborte', no, porque la Iglesia para aquéllos que abortan tiene una sanación, y esa sanación es post- abortiva para la gente que lo hace", subrayó Díaz Mendoza.

Refrendó la oposición a la interrupción del embarazo.