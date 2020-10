Mandalas para el alma; artista canaliza ansiedad por Covid en taller

A casi siete meses de la pandemia por Covid-19, cada día se incrementan los casos de ansiedad y depresión, siendo la salud mental uno de los principales problemas ocasionados por el aislamiento y distanciamiento social.

Cada persona ha buscado la forma de sobrellevar esta situación realizando actividades que los mantengan entretenidos como terapias ocupacionales, canalizando toda esa energía negativa en algo productivo.

Es como surge "Cénit- Arte con hilos", donde Sofia Villegas teje mandalas en los que cada hilo, cada punta y cada cruce tiene un significado.

"El encierro que provocó esta pandemia se empezó a hacer pesado, por eso busqué una actividad que me gustara y fuera provechosa, nunca pensé en comercializar, empecé a hacerlo por gusto, vi un taller en internet y comencé a investigar más de cómo hacerlos, vi que no era tan complicado y busqué los materiales, pedí en línea y me inscribí al taller".

Gracias a este taller conoció a chicas de todo el mundo con quienes aprendió más y ha intercambiado técnicas, habiendo desde mandalas sencillos, estilo tibetano, de centros pintados, de espejo, entre varios, quienes también la fueron orientando y encontró más hilos que se adaptaron a su forma de tejer, dependiendo de la textura y el acabado que la gente quiera.

Haciendo de este pasatiempo, una meditación activa, y sin pensar nunca en comercializar, llegó el momento en el que ya tenía en casa más de 70 piezas, así que decidió venderlas y lo asombroso fue que comenzó a tener pedidos no solo en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, si no de varias partes del país.

Contacto:

Cel.: 22-92-64-04-50

Facebook: Cénit - Arte con Hilos

Instagram: cenit_arte