Las malas condiciones climatológicas de los últimos días dañan a los trabajadores del mar porque no pueden internarse en el agua para buscar especies, ante las peligrosas marejadas y la palizada que baja de los ríos, alertó Bernardo Hernández Guzmán , presidente de la Federación de Pescadores de Veracruz.

"Andamos sobreviviendo. Ya vamos a cumplir 9 días de que no hemos trabajado, por el norte, por el evento de norte que deja corrientes, marejadas, basura, y se acaba por completo. Ya lo teníoamos previsto, pero lo que no teníamos previsto era que no tuviésemos ahorros para soportar este inicio de temporada de nortes.

"A lo mejor sí hay demanda, pero la situación está en el producto, o las condiciones climatológicas que no nos permiten ir a realizar la captura. Ahorita la pesca ribereña, la que se realiza en el mar, está parada por completo", explicó Hernandez Guzmán.

Destacó que en estas circunstancias de la naturaleza los únicos que pueden obtener productos para comer son los que pescan en aguas interiores, específicamente en las lagunas que proliferan en la periferia de la ciudad de Veracruz y en congregaciones de municipios circunvencinos.

Los que trabajan en el mar dependen del estado del tiempo para poder internarse porque sus lanchas son endebles y se exponen a un accidente que podría derivar en un hundimiento y hasta una tragedia humana, resaltó.

Mencionó que recientemente los visitó personal de la Confederación Nacional de Sociedades Cooperativas Pesqueras para escuchar de viva voz la problemática de los pescadores y que entre todos propongan ideas de acciones para salir del bache y mejorar sus condiciones de vida.

Entre tanto, confió en que a mediados de noviembre haya un cambio en las condiciones climáticas y entonces tendrían que trabajar arduamente día y noche para reponerse de la mala racha de septiembre y octubre.

El presidente de la Federación de Pescadores de Veracruz resaltó que los mercados en donde se expenden productos del mar no tienen carencia del producto ya sea porque almacenan y congelan para las temporadas bajas o porque los abastecen pescaderías del Pacífico, en cuyas aguas no tienen los inconvenientes climáticos que sí existen en el Golfo de México.