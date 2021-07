Mala planeación urbana, la principal causa de hundimientos en Puerto de Veracruz

Dijo que otra gran desventaja es que a veces por hacerlo rápido o el bajo presupuesto, no cumplen con lo necesario, un ejemplo de ellos es poniendo materiales de baja calidad.

PUBLICIDAD

"Hay una gran diferencia, sobre todo en el precio, entre el concreto hidráulico y el asfaltico ya que es 30% más caro el primero. Para la zona de tránsito el pavimento rígido aguanta más pero provoca más desgastamiento en los vehículos, por otro lado el asfaltico tiene más confort, pero es más costoso el mantenimiento ya que se tendría que realizar cada 2 o 3 años, a diferencia del primero que sería de 5 a 10 años".

Noticia Relacionada Denuncia activista presunta agresión sexual en Xalapa

Aseguró que la situación de las calles en Veracruz si resulta un tanto grave ya que como resultado de la falta de planeación urbana, cada vez hay más inundaciones, socavaciones y problemas de drenaje, sin dejar de lado la mala educación de las personas al tirar basura en las calles.

Comentó que también es importante respetar las reglas de tránsito para que algunos vehículos no circulen por donde no deben.

PUBLICIDAD

"Se debe respetar la vialidad de tránsito porque no todas las calles son aptas para el tipo de vehículos que circulan sobre ellas. Un ejemplo de ello son las colonias o fraccionamientos pequeños que son vialidades secundarias y no cumplen los requerimientos, por lo que los camiones urbanos no deberían de entrar" afirmó.

Dijo es importante conocer las diferencias de cada hundimiento, sobre todo para saber reportarlo a las autoridades en cuanto aparezcan.

PUBLICIDAD

"Los baches y socavones también son hundimientos. El bache es la erosión o levantamiento a partir de una fractura provocada por el constante paso de vehículos, también puede ser generado por la mala calidad en la estructura del pavimento. Con el socavón se hablan de muchas cosas, pero en mí experiencia, debido a que abajo hay ríos o antenas de agua subterránea, en algún momento sufren una ruptura, provocando que el agua salga a la superficie y la corriente se lleve o succione la tierra, quedando hueco y se haga el hundimiento", finalizó.

PUBLICIDAD