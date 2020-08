Maiceros piden refuerzo al presupuesto del campo

El gobierno federal y las autoridades estatales deben reforzar los presupuestos al campo ya que este año existe una disminución considerable en comparación al 2019 lo que compromete la soberanía alimentaria de México.

José Ángel Contreras Carrera, vicepresidente del Comité Nacional del Maíz, considero que además el gobierno federal debe buscar financiamientos accesibles para los productores del campo e impulsar la tecnificación para lograr un aumento en la producción.

"No olvidemos que pese a la situación de la pandemia el sector ha cumplido y no existe desabasto de alimentos, no queremos que eso suceda y para eso necesitamos el respaldo del gobierno federal y Roa se tiene que ver reflejado en el presupuesto de manera consistente".

Informó que para este año México importaría 17.7 millones de toneladas métricas de maíz con lo cual se abastecería la demanda de producción de alimentos balanceados para animales e industrial.

Exhortó a los diputados federales para que busquen aumentar el presupuesto al campo y se pueda disminuir la importación de alimentos durante el 2021.

"La producción nacional de granos no ha podido crecer, pero si aumentan las importaciones, de manera natural conforme la población va creciendo, la demanda y el consumo crece y no hemos podido los productores nacionales abastecer esa nueva demanda por eso todo se suple con importaciones".

La producción nacional de maíz para este año se calcula en 26.4 millones de toneladas, lo que representa una disminución en un 4.5 por ciento respecto a las 27.6 millones de toneladas que se lograron producir en México durante tres años consecutivos, lo que quiere decir en 2017, 2018 y 2019.