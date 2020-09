Maestra elabora cubrecocas 3D

Irma Aguilera García confecciona cubrebocas 3D lavables, son amigables con el medio ambiente, económicos y reúnen los requisitos de protección para evitar el riesgo de contagio por Covid-19.

A sus 60 años, la maestra de corte y confección empezó a buscar una opción ideal de protección, principalmente para cuidar a sus familiares, quienes laboran en el sector salud.

"Cuando vi que ya no había en el mercado empecé a realizar cubrebocas convencionales, sobre todo para mis familiares médicos y en mi grupo de la Asociación de Modistos publicaron el molde del cubrebocas 3D, entonces empecé a realizarlos", explicó.

"Los fui perfeccionando. Siempre les ponía tres capas, los que hago ya llevan cinco capas: la tela de fantasía, al interior tres filtros de material quirúrgico y un forro de tela de pellón, que es la que le da la firmeza al cubrebocas", detalló.

Poco a poco los mismos compañeros de sus familiares se fueron interesado en adquirirlos por la comodidad y seguridad que brindan, además de los variados diseños.

"Mis precios son accesibles, a 40 el de dama y 45 el de caballero, porque he visto que están a 70 y yo creo que en este momento no puede uno lucrar con la necesidad de las personas, incluso he regalado a quienes los necesitan", aseguró.

"Yo le pido a la gente que vende cubrebocas de tela, que sean honestos que les pongan lo que realmente deben llevar para proteger a la persona, no hay que jugar con la salud de la gente, esta pandemia nos ha enseñado a dejar el egoísmo a un lado hay que cuidar de todos, para que todos estemos bien".