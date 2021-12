"La mancha urbana que está creciendo a pasos agigantados aquí en la zona se ha visto el daño que le han hecho a los manglares, así como el daño por la arena que vuela por los nortes y están rellenando el manglar para que se seque los fraccionamientos puedan ampliarse".

Como consecuencia del relleno, la producción de jaiba, camarón, ostión y otras especies cayó sustancialmente, afectando también la economía de los prestadores de servicios y pescadores de lugar.

Entre los fraccionamientos que se encuentran rellenando señaló a Punta Tiburón.

Reconocieron la importancia del crecimiento de la mancha urbana siempre y cuando sea ordenada.

"Tenemos ahorita el problema con un banco de ostión que es muy grande. Aproximadamente a 100 metros de él, el fraccionamiento Punta Tiburón está metiendo relleno y no lo paran. Hicimos denuncias con las autoridades correspondientes y no hacen nada. No hay orden en el crecimiento de la mancha urbana".

Lamentó que no exista un crecimiento sustentable de la ciudades, y sobre todo que las autoridades otorguen permisos a los desarrolladores para ampliarse sin importar el impacto ambiental que generan.

Pidió la intervención de autoridades federales para frenar el relleno del manglar y la laguna de Mandinga.

"Si un pescador va y corta una varita lo quieren meter a la cárcel pero a los millonarios nadie les hace nada".

Acusó que al sector pesquero lo limitan en los permisos para la concesión de la laguna por ello si no hay respuesta a su demanda endurecerán sus protestas.