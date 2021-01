Lorena Rodríguez, precandidata a diputación federal por el PES

La inseguridad es un tema pendiente de resolver y para abatirla, autoridades y sociedad deben ponerse a trabajar, aseveró Lorena Rodríguez Díaz, presidenta de la Asociación Jurídica de Licenciados en Derecho y precandidata del Partido Encuentro Solidario a diputada federal por el distrito 4 de Veracruz.

De ganar el proceso interno en ese instituto político será abanderada del PES por el distrito que abarca la zona rural de Veracruz y colonias del sur-ponente, además de todo el municipio de Boca del Río, que forma partido del distrito 4 con cabecera en la ciudad de Veracruz.

Se dijo consciente de que hay que revisar leyes, modificarlas y también crear otras para mejorar la vida de los ciudadanos, sobre todo en rubros tan sensibles como la seguridad, que se ve muy afectada por las actividades fuera de la ley, como es la inseguridad.

Recalcó que la seguridad es un punto medular y en ese caso se analizarían todos los aspectos de seguridad pública de los gobiernos estatales, en este caso de Veracruz, para ver la estrategia que se pudiera trabajar para hacer y modificar la Ley de Seguridad Pública.

-¿Los operativos que se hacen por qué no dan resultado? ¿Qué ha faltado en la materia?

"Sabemos que no tenemos una infraestructura real y ello conlleva a que dentro de la inseguridad tienen mucho que ver las funciones de una Fiscalía, a la Fiscalía le falta mucho, desde la nacional hasta los diferentes estados.

"Falta que alguien trabaje por los derechos de los ciudadanos, que de veras esté comprometido en que se logre, que se lleve a cabo la realidad, que cambie, con personas de trabajo, con trayectoria (...), si me dan la oportunidad de ser diputada federal voy a tratar de crear, modificar y derogar las leyes que no sean a beneficio de nuestros ciudadanos", subrayó Rodríguez Díaz.

Afirmó que su aspiración no obedece a una situación coyuntural, porque siempre ha luchado por los derechos de los demás, pero desde una curul podría apoyar a más personas porque tendría la posibilidad de llevar los casos a las autoridades encargadas de resolverlos.

Descartó que nuevas siglas signifiquen menos posibilidad de llegar a una curul para servir a los veracruzanos y que necesariamente se deba hacer a través de los partidos de siempre.

"No hay partido chico, hay personas chicas, hay personas nada más, pero partido chico no lo hay. Por eso los invito a que vean los perfiles de todos los participantes y que voten por el mejor. Hablo por mi persona, les pido y les invito a que voten por mí, por una mujer que tiene una trayectoria y que hasta ahorita he demostrado siempre un trabajo en beneficio del ciudadano", expresó la abogada.

Cabe recordar que Lorena Rodríguez ha enarbolado causas como la lucha contra los parquímetros desde hace más de una década, porque la forma de operar de la empresa concesionaria causa muchas quejas, sobre todo ahora que se le permite llevar de la mano a grúas para arrastrar las unidades.