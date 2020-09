Lluvias y fríos frena recuperación económica de pescadores

A casi 7 meses de coronavirus, la demanda de productos del mar ha tenido una recuperación muy lenta, que no supera al 10 por ciento, y la temporada de lluvias y frentes fríos no ayuda, afirmó Bernardo Hernández Guzmán, presidente de la Federación de Pescadores de Veracruz.

Aunque las autoridades federales han modificado el semáforo epidemiológico para el estado y sus municipios, que incluso ya ha bajado a naranja y a verde, siempre vuelve a rojo y la venta de pescados y mariscos no logra alcanzar los niveles de los meses anteriores a la pandemia, dijo.

"La demanda sigue baja, si se ha recuperado un 10 por ciento desde inicios de septiembre, es mucho. Nosotros no hemos visto mejoría porque no hay producción: tanta lluvia y los vendavales del norte que se sienten en las tardes no nos permiten hacer la actividad.

"Entonces ahorita, aunque hay un pequeño incremento en la demanda, mas no en los precios, no se ve reflejado en el ingreso del pescador", explicó Hernández Guzmán.

Dijo que siempre la primavera y el verano son más benéficos para los trabajadores del mar porque las condiciones climáticas les favorecen, mientras que con la llegada del otoño el panorama deja de ser benévolo, por la combinación de lluvias con frentes fríos y nortes.

Resaltó que en temporada de nortes las aguas marítimas están revueltas debido a los elevados oleajes, y eso no permite internarse en busca de especies, además de que éstas se alejan y el introducirse en el mar es más peligroso y menos productivo.

A diferencia del refrán que reza ´a río revuelto, ganancia de pescadores´, Hernández Guzmán dijo que en los hechos la realidad es diametralmente opuesta, y los meses venideros se auguran aún más difíciles para internarse aguas adentro, y la opción menos mala es la pesca ribereña.

Otro problema es que los clientes no están dispuestos a pagar precios más elevados y no toman en cuenta el esfuerzo realizado para capturar las especies y siempre insisten en el regateo, cuando eso hace improductiva a la pesca.

Lo peor es que el fantasma del coronavirus sigue latente y desanima a las actividades productivas y en consecuencia, los pescadores y sus familias ven en el 2020 a un año perdido, sin crecimiento en su economía familiar y si esperanza de mejoría significativa en el 2021, expresó el representante de ese sector.