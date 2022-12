Llevan a la tropa a escuelas de Veracruz; enseñan a los niños sobre seguridad

En la escuela primaria Juan Malpica Silva se realizó una Jornada de Seguridad en donde participó el equipo del C5 en coordinación con fuerzas armadas como la Policía Estatal, Guardia Nacional, Policía Cibernética, Fuerza Civil e Inmuver para hablarles a los niños sobre situaciones de seguridad, explicó Teodora Wandestrand, directora de la escuela.

"Lamentablemente estamos viviendo una situación difícil en cuanto a la seguridad, nos estamos dando cuenta de que hay inseguridad en muchos lugares", manifestó.

Añadió que esta jornada también tuvo la finalidad de concientizar a los niños para evitar que hagan llamadas falsas al 911, que es un teléfono de emergencias.

"Buscan enseñar a los niños que no es bueno llamar al 911, si no es una verdadera emergencia, porque saturan la red con llamadas que no son ciertas", aseveró.

Además de las fuerzas policíacas estuvieron presentes luchadores quienes promovieron lo bueno que es practicar algún deporte y les advirtieron que deportes como la lucha libre requieren de una preparación especial, con un entrenador bien capacitado.

"Nos explicaron que este es un deporte rudo, que no se debe de hacer en casa", agregó.

La entrevistada expresó que siempre es bueno tener una Jornada de Seguridad, sobre todo en el clima tan inseguro en el que se vive actualmente.

"Buscamos programar más visitas, en particular para cada grupo, ya que esta vez fue para toda la escuela. Para hablarles a los niños de los riesgos que implican las redes sociales, aquellas donde se pueden tener 100, 200, 300 o más amigos que prácticamente son desconocidos y que pueden poner en peligro a los menores", subrayó.

Dijo que además de que la escuela se preocupe y se ocupe, pide a los padres de familia que hagan conciencia y que se hagan cargo y mantengan la vigilancia que les corresponde dentro de casa.

"Nosotros estamos haciendo nuestra parte en la escuela, pero ellos también deben estar muy conscientes de que no hay mejor seguridad que la que ellos pueden brindarles y que estén pendientes de las redes sociales de lo que sus hijos puedan manejar y no los dejen a su libre albedrío", aseveró.