Llega a México Cannabis Expo

" México es uno de los mayores productores de cannabis del mundo con un enorme potencial para abastecer a gran porcentaje de la demanda mundial; en este sentido, el cada vez más expandido uso del cannabis medicinal, es un sector de gran interés para el negocio", expresó Silas Howarth , director de The Expo Cannabis .

Mientras en México el tema de la legalización de la cannabis está en espera de ser analizada, el próximo 24 y 25 de junio se llevará a cabo la primera edición de "The Cannabis Expo Mexico", "The Cannabis Expo" es el evento de cannabis más grande del continente africano, y ahora llegará a México , considerado uno de los países con mayor producción de esta planta.

Este evento espera convertirse en el punto de encuentro para discutir el negocio del cannabis y aprovechar las oportunidades que este mercado ofrece en diversas áreas.

"Estamos muy entusiasmados de llevar a cabo en México este evento que es de gran relevancia para Latinoamérica y el mundo, ya que ofrece un amplio abanico de oportunidades y, al mismo tiempo, de retos a vencer, pero la industria del cannabis tiene un crecimiento exponencial, por ello hemos establecido una alianza de varios años con The Cannabis Expo", mencionó Alan Glanse, director de JuicyFields.

Este evento sui géneris se llevará a cabo en Expo Santa Fe, los días ya mencionados donde se realizarán presentaciones, mesas de diálogo y exposición de empresas y líderes de la industria.

De mucha valía

La convención y exposición es una de las más grandes que se realizará en Latinoamérica y en ella se discutirán diferentes temas relacionados con el cannabis, con la participación de diversas personalidades y líderes de la industria global, así como representantes de los gobiernos locales.

Como una plataforma global de crecimiento colectivo del cannabis, JuicyFields trae a México este gran evento, gracias al potencial de las oportunidades de negocio de la planta que se visualizan en los próximos años.

En México, se prevé que el valor del mercado del cannabis recreativo alcance los US $655 millones para el 2028, de los cuales US $412.5 millones corresponden al mercado primario (agrícola y provisión de recursos naturales); y el mercado secundario (transformación de estos recursos) en el país representará los US $242,3 millones para ese año. Mientras que en el país, el valor de mercado del cannabis medicinal llegará a más de US$1.300 millones para el 2028, de los cuales, cerca de 63% corresponderá al mercado agrícola y al suministro de recursos naturales, según la firma de investigación Statista.

