Llaman abogados a mejorar soluciones actuales ante contingencia de salud

Debe mejorarse el manejo de la crisis de salud en México pues el equipo médico se adquirió tarde y se está viviendo una situación económica complicada, señaló el ex presidente del Colegio de Abogados de Veracruz, Luis Alberto Martín Capistrán.

Dijo que el país no se está preparando ya que la parte crítica apenas llegará pues la economía podría reactivarse hasta septiembre u octubre.

Lamentó la falta de acuerdo entre sectores y gobierno ya que las condiciones siguen agravando.

"Hay personas que no pueden salir a trabajar o perdieron su empleo y hay que hacer algo porque si no habrá problemas mayores. Las soluciones actuales no le están viniendo bien a nadie. Los empresarios están pidiendo un frente común ante una situación inédita en la vida del país y el gobierno debe amarrarse el cinturón para lograr muchas cosas. La gente ha puesto de su parte".

Se requieren prórrogas e incentivos fiscales pues al momento todos los compromisos se mantienen igual para los empresarios quienes dejaron de producir y percibir ingresos.

Insistió en que el gobierno debe ser más consciente de lo que está pasando para que la iniciativa privada pueda seguir pagando el sueldo de los trabajadores y no aumente el desempleo.

Y es que se han perdido plazas laborales por la falta de operatividad ante la emergencia nacional y mundial del coronavirus.