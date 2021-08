Llama Raúl Arias a reinventar la Universidad Veracruzana

La Universidad Veracruzana debe transformar su oferta, cambiar planes y programas de estudio y adecuarse a las circunstancias que generó el coronavirus para seguir preparando profesionalmente a los jóvenes, reincorporar a quienes dejaron los estudios a raíz de la pandemia y brindar cobertura a quienes no podrán seguir cursando una educación privada. En resumen, hay que reinventar la UV.

Sobre esto último señaló que la transformación de la UV no se trata solamente de un tema presupuestal y tecnológico, sino de cambiar la cultura educativa.

Incluso la decisión de regresar a clases presenciales debe ser cuidadosa ya que no existen condiciones para que los niños y jóvenes se reincorporen, porque primero debería inmunizarse a la mayor parte de la población, sobre todo ante el alto número de municipios en rojo (131) que tiene Veracruz.

"¿Qué pasaría si se toma la decisión de regresar a clases y un niño infectado tiene que provocar que 15 o más regresen a su casa a cuidarse?. Y si un niño más se infecta tendrán que volver otra vez a sus casas. Yo creo que debemos asegurar, desde mi perspectiva, condiciones para que un alto porcentaje de la población vacunada cree la protección del rebaño".

Desde la perspectiva educativa se perdió mucho y aún no se vislumbra una clara estrategia de cómo preparar la reactivación a través de sistemas digitales.

No se trata de seguir haciendo más de lo mismo, pues dicho esquema es aburrido para los profesores y alumnos, pero con capacitación y formación en educación digital se podrá avanzar.

Innovación virtual

Para ello se debe invertir y propiciar la motivación del sector académico que permita dar pasos y avanzar.

Insistió en que se requiere un programa para que las autoridades universitarias puedan innovar en procesos educativos virtuales.

"No se ha hecho nada y me preocupa que el sector educativo esté en espera porque no se volverá a lo que había en febrero de 2020, hay que pensar diferente.

Si insistimos en que solo se grabe al maestro, estamos equivocados. Hay una gran cantidad de herramientas digitales que pueden incorporarse por áreas de conocimiento para innovar".

Con programas especiales se podría integrar a los jóvenes que por diversas circunstancias dejaron de estudiar.

Para ello se deben analizar las causas, establecer porcentajes y elaborar planes que permitan captar a los muchachos con una perspectiva distinta.

Y es que la universidad pública mexicana debe responder a quienes no podrán seguir estudiando en planteles privados, pues se cuenta con condiciones tecnológicas para que ninguno se quede sin formación.

Sin embargo, el máximo reto es un sistema de educación continua, para que los egresados regresen a capacitarse o busquen su formación en otras áreas del conocimiento.

No solamente es importante tener una docencia de calidad o una investigación científica, tecnológica y humanística sino que el esfuerzo universitario se utilice en la distribución social del conocimiento.

"Es decir, que los productos que se construyen dentro de una universidad deben servir para el desarrollo de la sociedad y eso es un paso importante que hay que dar".

Sobre el personal, además de formación y capacitación para la transición digitalizada, deben crearse condiciones para que la academia pueda innovar, pues la burocracia no es la que realiza los cambios.

Se tienen que construir programas de futuro con participación activa del mundo académico.

Nuevo rector

La Junta de Gobierno de la Universidad Veracruzana tendrá un reto importante para decidir quién será el nuevo rector o rectora, sobre todo ante la urgencia de reinvención de la UV.

Por ello la persona que resulte electa deberá tener pleno conocimiento de lo que ocurre en el mundo sobre la educación superior.

También visión para contribuir con la reinvención y transformación de la máxima casa de estudios.

Debe tratarse de un liderazgo que tenga empatía con la comunidad universitaria, pleno conocimiento de la institución, capacidad de diálogo con los distintos sectores de la universidad así como también capacidad para construir alianzas estratégicas con distintos sectores sociales.

"Quien elija la Junta de Gobierno debe tener estas características, no solo de trata de elegir al mejor currículum, no solamente se trata de quien tenga las mejores relaciones políticas sino un liderazgo que aporte a esta nueva universidad que urge que tengamos".

Son 13 aspirantes a la Rectoría de la Universidad Veracruzana y el 30 de agosto se conocerá al nuevo titular de dicha área.

Por el momento, el 23 de agosto se dará a conocer a las personas que pasarán a la etapa final de la selección.

Como parte del procedimiento el día 24 dichos finalistas presentarán sus nuevos argumentos, de tal manera que el 30 de agosto se dé a conocer quién será el nuevo titular de dicha área y el 1 de septiembre tome protesta.

Es la Junta de Gobierno la que efectúa la elección: 5 son internos (que representan a cada uno de los campus) y 4 externos.