llama_prd_a_garantizar_seguridad_en_elecciones_extraordinarias

La perredista Yazmín de los Ángeles Copete Zapot advirtió que si no se refuerza la seguridad se corre el riesgo de registrar un alto abstencionismo en los comicios extraordinarios.

"Puede inhibir la participación ciudadana en algunos casos por eso es necesario que tanto el Gobierno del Estado como la Federación garanticen el pleno ejercicio de ese derecho democrático de los y las veracruzanas que van a acudir a las urnas a elegir a sus alcaldes en esta elección extraordinaria".

Cabe mencionar que Amatitlán, Jesús Carranza, Chiconamel y Tlacotepec de Mejía renovarán cuatro alcaldías, ocho regidorías y cuatro sindicaturas.

El resultado de los cómputos Distrital es de la elección se darán entre el 30 de marzo y el 2 de abril.

La declaración de validez se emitirá cuando se resuelvan todos los juicios de inconformidad que lleguen a surgir.

Sobre el resto del estado Copete Zapot consideró que los veracruzanos transitan con zozobra.

"Ya no podemos transitar con la confianza y libertad de antes. Ha habido un retroceso lamentable en el país. Incluso por lo de las clases virtuales no se ve mucho movimiento y por su parte hay movimiento de los padres para ir por sus hijos a la escuela porque ya no están seguros y eso preocupa".

Cabe recordar que también el Partido del Trabajo pidió al Gobierno Estatal garantizar la seguridad a todos los ciudadanos y permitir que en las elecciones extraordinarias del próximo 27 de marzo prevalezca la paz y tranquilidad.

Y es que los candidatos se sienten inseguros por lo que es necesario garantizarles las condiciones adecuadas para participar en la nueva contienda.