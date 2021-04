Llama Carlos Uscanga a la unidad y la cordura dentro de Morena

Al señalar que no se puede hablar de imposición para la candidatura del partido Morena a la alcaldía de Veracruz, el aspirante Carlos Uscanga Sánchez llamó a la cordura y la unidad a quienes buscan ese cargo y a no adelantar vísperas pues ya pronto, el 3 de mayo habrá nombres.

No secundó a quienes acusan a priori, pues dejó en claro que la decisión sobre el candidato del Movimiento Regeneración Nacional para presidente municipal de Veracruz no se tomará aquí, sino en las entrañas del partido.

Recordó que el 30 de enero salió la convocatoria para registrarse en línea para ser tomado en cuenta esa posición y dijo saber que además de él figuran Ricardo Exsome Zapata y quizá 2 más. No obstante, reiteró que ninguno de ellos puede llamarse candidato todavía porque aún no hay nada para nadie.

En consecuencia, consideró adelantar juicios y acusar dedazos porque Morena hizo un ajuste dentro de la convocatoria y el candidato se daría a conocer el 3 de mayo.

Explicó que según la convocatoria, una vez registrados todos los aspirantes, el Comité Nacional de Elecciones hará una valoración y los que ellos consideren más adecuados entrarán en una encuesta que ciudadana y abierta.

Por ello no secundó la postura de hacer señalamientos contra otros contendientes.

"No tenemos todavía precandidato ni tenemos candidato asignado; al contrario, aún estamos en la lucha, estamos todavía participando. Hay compañeros que se han registrado, que llevados ante el fervor de esta democracia que vive el partido, han hecho algunas manifestaciones en contra de otros precandidatos.

"Mi llamado es más que nada a la cordura, a que podamos trabajar en unidad. He visto también que dicen que hay imposición. Hoy no podemos hablar de una imposición cuando todavía no hay un candidato asignado ni designado", puntualizó Uscanga Sánchez.

Dijo que él aceptará el resultado de la encuesta, sea cual sea, y que espera que el Comité de Elecciones tome la mejor resolución y valore a los mejores perfiles para que den la batalla electoral hacia el exterior, que se espera cruenta y dura.

Remarcó que no ve dados cargados hacia nadie, pues insistió en que todavía no hay resultados. En cambio, agradeció públicamente a quienes lo han apoyado en su camino en pos de la candidatura, con la expectativa de alcanzarla.

"Éste es un llamado a la cordura, a la unidad de que podamos salir fuertes, fortalecidos como partido. La guerra no es entre nosotros porque esto no es una guerra, es una campaña electoral y tenemos que decir que el pueblo decida quién es el mejor para representarlo. El 3 de mayo se dirá el nombre de quien será el candidato", aseveró Uscanga.