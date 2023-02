Limpieza de playas, queja frecuente de turistas en Veracruz

Tras el evento de Norte que generó oleaje elevado, playas de Veracruz terminaron con basura.

Aunque al mediodía un camión de carga se encontraba en la zona de Playón de Hornos cargado de basura levantada de la playa y bulevar, principalmente hojas de palmeras, al caminar por la Playa de Villa del Mar se observó varias colillas de cigarro , cucharas de plástico y popotes sobre la arena.

Situación que no pasó desapercibida por algunos bañistas, la señora Mercedes Díaz, quien llegó de la Ciudad de México, señaló que la playa no esta igual que hace años que visitó el puerto.

"Esta muy bien, nada mas que si ha cambiado de hace algunos años que venimos, si ha cambiado el mar, está ya muy sucio, descuidado", dijo.

Al acudir este domingo a la playa, consideró que debe cuidarse más la limpieza de las playas.

"Si es algo que para muchos es beneficio, entre todos apoyar que el mar esté limpio, porque si veo en las esquinas se junta la basura y para mi, en lo personal no me gusta tirar basura, y no me gusta ver el mar así de sucio".

Ante esta queja, se pudo constatar que en la zona de playa en los accesos se encontraron varias colillas de cigarro principalmente.