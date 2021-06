Liderazgo es lo que falta a la UV: aspirante José Roberto Ruiz Saldaña

Su plan de trabajo se basa en 5 ejes: Universidad de calidad y socialmente responsable, Universidad con ampliación de cobertura y diversificación de la oferta educativa, Universidad promotora de la investigación de frontera, la transferencia de conocimiento y el desarrollo tecnológico, Universidad con emprendimiento y socialmente responsable, y Universidad con buena gestión administrativa y buen gobierno.

Dijo que ese plan es producto del trabajo de meses con académicas y académicos universitarios de todo el estado de Veracruz, amplios conocedores de la problemática que vive la UV y los requerimientos de la entidad.

Refutó a quienes lo califican de candidato ´externo´ por los 7 años que lleva como consejero del Instituto Nacional Electoral, pues dijo que eso no le resta conocimiento de una problemática de un estado del cual es nativo, ni de las necesidades de la máxima casa de estudios.

"Externo significa que llevo 7 años de consejero del Consejo General del INE, soy uno de los 11 consejeros del I NE. Si alguien me pudiera decir ´usted no está siempre en la Universidad´ sería cierto. He estado todos estos años en ese cargo de alta dirección en el INE.

"Por supuesto que cumplo los requisitos; si no, no estaría participando. La Ley Orgánica de la Universidad Veracruzana es muy clara (...), vuelvo al término externas, ahí está el ejemplo del Doctor Víctor Arredondo: él era servidor público de la federación cuando participó, y pudo ser rector sin problema. La ley pide concretamente, o docencia o investigación o difusión de la cultura y extensión de los servicios, preferentemente en la Universidad Veracruzana", subrayó Ruiz Saldaña.

Sin embargo, dijo que sus críticos omiten mencionar el adverbio ´preferentemente´, como si insinuaran que es una condición inexcusable y no una opción.

Se comprometió a defender como nadie la autonomía de la Universidad Veracruzana, pues trabaja en un organismo desconcentrado y autónomo y sabe perfectamente lo que implica ese término, pero dejó en claro que ser defensor de una autonomía significa no sólo no tener filias sino también, no tener fobias.

AUTOGESTIÓN

El aspirante a rector originario de Xalapa dijo que quiere ser rector para servirle a su estado natal y porque es momento de retribuirle algo quienes en algún momento tuvieron que emigrar a otros estados por falta de oportunidades.

"No me mueve ni el dinero ni la ambición ni el poder ni nada impresentable: me mueve el servirle a mis paisanos y mis paisanas. Hay un reto fundamental que yo diría es estratégico, para relanzar la Universidad: salir a buscar recursos autogenerados, no sólo estirar la mano para recibir los recursos subsidiados, y con esos recursos hacer crecer la Universidad en oferta educativa, en matrícula, con calidad.

"Si eso no se hace, no le estaremos sirviendo a Veracruz, si no vinculamos a la Universidad genuinamente, realmente con sus problemáticas, no vamos a contribuir al desarrollo de Veracruz. Es una de las funciones de la Universidad: estar vinculada a la sociedad, generando su propia cultura", puntualizó Ruiz Saldaña.