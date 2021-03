Lanzan tomates a Grupo MAS por abusos en los cobros de agua

Integrantes del Movimiento Renovador Democrático se manifestaron afuera de las instalaciones de Grupo MAS y les aventaron tomates.

Marco Antonio Moncayo Parra, representante de los quejosos, dijo que ya no quieren más diálogo y que la exigencia es que se vaya el Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento de Veracruz.

Recordó que incumplió con lo estipulado en el título de concesión, ya que no hubo inversiones, subieron las tarifas, la calidad del agua no es la adecuada, entre otros.

Señaló que la Secretaría de Salud debería analizar la calidad del agua, ya que las quejas porque el líquido llega sucio a los hogares son altas.

"No queremos diálogo, el diálogo es que se vayan. Llevamos cuatro años con este servicio. Las lagunas están contaminadas, los lagos están contaminados y las arterias de esos cuerpos de agua están contaminados y el agua llega sucia aunque hagas un pozo".

Admitió que los usuarios aceptarían tarifas un poco más elevadas pero actualmente el precio no corresponde al servicio que se recibe.

Además falta sensibilidad ante la emergencia sanitaria que vive la ciudad a raíz del coronavirus.

"Falta mejoras a los drenajes, ellos no cumplieron con el reglamento. Ya no es cuestión de diálogo. Vamos a alzar la voz con las autoridades competentes. El sector salud dice que el agua está bien pero no es agua potable".

A lugar llegaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública quienes colocaron vallas y decomisaron las cajas de jitomate.

Les pidieron manifestarse de forma pacífica y así es como continuó la protesta.

La calle Santos Pérez Abascal vio interrumpida su circulación por varios minutos.