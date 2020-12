Lanzan SOS médicos del IMSS

Los hospitales de la Ciudad de México y su área metropolitana se encuentran en números rojos, las camas se están agotando para recibir más pacientes y es urgente y vital el apoyo de personal médico.

Raúl Peña Viveros, coordinador de Atención Integral de Segundo Nivel del Instituto Mexicano de Seguro Social hizo un llamado a los estados que se encuentran en semáforo Verde y Amarillo, como el estado de Veracruz, para enviar de manera voluntaria a sus médicos y especialistas.

"Hoy quiero pedir la solidaridad a los hospitales IMSS donde su presión es menor para conformar ´Equipos Covid´ para la Ciudad de México, con personal de confianza del instituto, serán 30 días, para que la Ciudad de México no sea superada en la cuestión operativa".

"No importa la especialidad, no hablamos solo de líderes, yo mismo me voy a sumar a los equipos, pero necesitamos médicos de todas las especialidades", dijo Peña Viveros.

El médico destacó la urgencia de conformar los equipos para saber dónde serán distribuidos.

"El objetivo es cubrir 200 camas, pero urgen los datos para hacer los roles, necesitamos informarles a dónde van a llegar a trabajar y el lunes iniciaría una capacitación a distancia, muy práctica, para que estemos listos y el próximo jueves o viernes empezar entrar todos en acción para evitar la saturación de hospitales de la zona central del país", dijo.

Otros estados en rojo

Otro de los directivos del IMSS, durante su intervención, comparó la situación y declaró la guerra al virus que ya ha cobrado la vida de miles en el país.

"Todos los que sean médicos, el que pueda agarrar un fusil, que se sumen, necesitamos muchos refuerzos y estamos mencionando a la Ciudad de México, pero Baja California también nos necesita pero necesitamos ver con cuántos contamos para hacer la distribución a hospitales que han sido rebasados".

Según el directivo médico, el reporte de anoche era de 142 camas disponibles en la zona metropolitana del Valle de México, y los ingresos de antier a ayer eran de 367. "Es estar dependiendo de las altas, con el ritmo que estamos teniendo no hay otra forma de crecer más y el desafío no es conseguir espacios, como el Autódromo, el gran desafío es conseguir personal", concluyó.