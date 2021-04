Lanza Unidad Ciudadana desinfección vehicular gratuita en Boca del Río

Con el objetivo de prevenir una posible tercera ola de Covid-19, el Partido Unidad Ciudadana emprendió una campaña de sanitización, donde han desinfectado cerca de 3 mil vehículos particulares en el municipio de Boca del Río.

"Con base en la cantidad de decesos que hemos tenido a nivel nacional, y en el estado de Veracruz no estamos exentos, pues más de doscientos mil personas han fallecido a causa de Covid-19; hemos sanitizado alrededor de 3 mil vehículos, sin contar las unidades del transporte público, no importa el color de la gente, no importa la ideología partidista, vamos a sanitizar a todo aquél que nos lo permita", afirmó Roberto Ramos Vicarte, presidente del Comité Municipal del Partido Unidad Ciudadana.

Agregó que también solicitan a las autoridades sanitarias que implementen algún operativo para prevenir esta pandemia, pues si todos ponen de su parte puede descender.

"Aunado a esto, vemos en muchas colonias cómo corren las aguas negras a flor de pavimento, ni siquiera a flor de tierra, tal como sucede en la Carranza, Las Vegas 1 y 2, Manantial, Acosta Lagunes, Gutiérrez Barrios, Dante Delgado y otras más, que es la parte poniente del municipio de Boca del Río", detalló.

Subrayó que fue, precisamente en estas colonias, en donde iniciaron con las sanitizaciones.

"Empezamos a sanitizar la terminal de autobuses de las colonias Carranza, Manantial, todas las de esa zona, hemos ido para sanitizar camión por camión, independientemente de los operativos que se han hecho en la avenida Ruiz Cortines, Ejército Mexicano y en la Avenida Urano, sin costo alguno para la ciudadanía, hemos invitados a los taxistas, en lo particular y en lo general vamos a reunirnos con algunos líderes taxistas para que sepan que no tiene costo", comentó el presidente.

Finalmente invitó a la población a beneficiarse de esta campaña que está abierta también para las oficinas que lo soliciten a los teléfonos 2291115368.

"Invitamos a la ciudadanía a que se unan a nosotros, somos un proyecto nuevo y no tenemos cola que nos pisen", aseveró.