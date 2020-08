Lancheros de Villa del Mar piden poder retomar recorridos turísticos

Prestadores de servicios turísticos de Playa Villa del Mar, en la ciudad de Veracruz, pidieron a Capitania Del Puerto que les permita retomar los recorridos turísticos pues llevan varios meses sin ingresos.

Los lancheros se plantaron afuera del edificio de la Administración Portuaria Integral de Veracruz para quejarse por la falta de trabajo.

Juan Maciel Martínez Hernández, representante de los prestadores de servicios turísticos, señaló que llevan más de cuatro meses sin trabajar y condenó que se permita a bares y cantinas dar servicio cuando se trata de lugares cerrados y aglomerados.

"Nuestra problemática es que ya tenemos seis meses de la pandemia, no podemos trabajar, esto ya salió de control realmente, no hay dinero y hay actividades no esenciales en el municipio como bares, cantinas, que están trabajando, que son cerrados donde la gente se aglomera. Ellos si pueden trabajar y nosotros no".

Son más de 200 familias afectadas por la suspensión de la actividad, entre lancheros, dueños, comisionistas y otros.

Se comprometieron a pegarse a los protocolos en materia de salud para que los dejen trabajar como la desinfección constante de las lanchas y chalecos salvavidas, uso de cubrebocas, llevar las lanchas a una mínima capacidad, entre otros.

"Nuestra actividad es al aire libre y tenemos más posibilidades de poder trabajar, dar un servicio. Aparte ya se

metieron oficios a Capitanía del Puerto para trabajar bajo los protocolos como cubrebocas, lanchas a media capacidad y desinfectados los chalecos y lanchas".

Las lanchas que salen de Villa del Mar realizan recorridos a Cancuncito y la Isla de Enmedio, actualmente cobran 180 y hasta 200 pesos por persona.