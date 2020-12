Lamentan que líderes utilicen el agua para fines políticos

Integrantes del Movimiento Impulsor condenaron que representantes sociales busquen aprovecharse del tema del agua en la zona conurbada Veracruz- Boca del Río para conseguir una candidatura para las próximas elecciones.

Francisco Carmona, dirigente del Movimiento Impulsor, señaló que quienes están realizando la mala práctica únicamente perderán credibilidad y el desprecio de los ciudadanos.

"Si quieren permanecer como cabezas del movimiento, como gestores sociales, no deberían de estar pensando en el tema electoral porque se va contaminar. Si no logran los éxitos electorales solo van a demostrar que se utilizó el sentir de la gente que buscaba resolver su problemática, si no ganan no van a resolver nada".

Insistió en que no se debe lucrar con la necesidad y problemática de los veracruzanos para conseguir una aspiración política.

Insistió en que no se puede buscar un cargo de elección popular cuando se viola la ley, como los ciudadanos que evitan la instalación de operativos de tránsito.

"No está bien que se quiera utilizar una lucha social para buscar la candidatura, diciéndole a la gente que van a ganar, cuando el tema electoral tienen otro contexto, otra textura, otra forma de operarse, inclusive ya trascendimos lo ideológico, ya la derecha se junta con la izquierda, ahora son proyectos, ahora son objetivos".

Reiteró que los luchadores sociales no deben utilizar los problemas de los ciudadanos para buscar intereses personales pues demeritan el trabajo de quienes sí buscan resolver temas pendientes.

Además para revocar las concesiones, hablando del agua y los organismos que la operan, los ayuntamientos tendrían que pagar una indemnización que dejaría sin recursos las arcas.