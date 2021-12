"Les puedo entregar la lista que entregué a SEMARNAT, fueron más de mil 200 y pico de animales entre guacamayas, venados cola blanca, tigres, jaguares, leones y en este poco tiempo ya no existen. Nosotros ya teníamos un grupo de apoyo para comida de los animales y muy buena producción de los alimentos".

Dijo que hace algunos años se contaba con programas efectivos de reproducción, pero actualmente la mayoría de especies fueron reubicadas debido al mal estado del inmueble y a la falta de recursos para solventar su alimentación.

El parque luce completamente en el abandono, con jaulas oxidadas y bancas rotas.

Recordó que los zoológicos no solo constituyen atractivos turísticos sino que son lugares de resguardo de especies.

"Está deplorable, ya no tenemos especies, yo todavía me llevé algunas para Orizaba, un dromedario y un jaguar y estoy por llevarme al tigre que queda ahí. Ya no hay el interés por el lugar. No solo son para visitar sino refugios para poder tener estos animales".

El Zoológico Miguel Ángel de Quevedo cuenta con un terreno de 4.8 hectáreas, antes era un lugar para la investigación y formación de nuevos veterinarios, sin embargo, se encuentra en completo abandono.

En administraciones pasadas se trató de vender pero no se concretó por la Laguna de los Cocos, que se encuentra al interior y que se encuentra protegida como sitio Ramsar.

Es un vaso regulador de la Laguna Malibrán y la Laguna del Ensueño, ubicada en El Coyol.