Lamentable que alcaldesas nieguen acoso por parte de Gobierno: Sergio Cadena

El presidente del comité estatal del Partido de la Revolución Democrática, Sergio Cadena Martínez, minimizó a alcaldesas que se deslindaron de ese instituto político y se dijo avergonzado de ellas.

Lo anterior, porque 3 alcaldesas y un alcalde quienes en su momento ganaron por el PRD, negaron ser víctimas de acoso por el gobierno morenista que encabeza Cuitláhuac García Jiménez, contrariamente al discurso de otros perredistas.

Sin embargo el presidente del comité estatal dijo que esas personas ya nada tienen que ver con el partido del sol azteca.

"Las alcaldesas que salieron ayer (miércoles), te lo digo con mucho respeto porque son mujeres, me dan vergüenza. Ganaron por este partido, este partido les dio el apoyo, pero tiene mucho, mucho rato que no están con nosotros.

"Ellos no están dentro del PRD ya tiene mucho rato, ya se habían ido y desconocemos por supuesto que sean parte de este instituto político. En el PRD no nos arrodillamos por dádivas ni prebendas, los alcaldes que están aquí son comprometidos con los ciudadanos, y ellos no pertenecen al Partido de la Revolución Democrática. Ya están fuera y tiene rato que el PRD no los reconoce como parte de este instituto político", afirmó Cadena Martínez.

A diferencia de esas personas a quienes desconoció, otros perredistas sí acusan hostigamiento desde el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez, recalcó el presidente del PRD en la entidad.