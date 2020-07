Lamentable, clausura de empresas en Veracruz durante pandemia: IP

Autoridades de diferentes dependencias han estado realizando inspecciones a empresas de diversos giros con la intensión de multarlas o clausurarlas.

Manuel Liaño Carrera, secretario de Coparmex en la zona Veracruz- Boca del Río, lamentó que en medio de una crisis económica y una emergencia sanitaria se busque castigar a la iniciativa privada en lugar de incentivarla.

"Todo indica que las visitas no son con un ánimo de coadyuvancia o empatía sino con un ánimo represivo, sancionador y autoritario. Esta situación se da en medio de una crisis sanitaria y económica. El gobierno no solamente no va a apoyar sino que ahora que estamos todos tratando de salir adelante estamos encontrando un rostro represivo, sancionador y autoritario".

Recordó que las empresas están luchando por mantenerse en el mercado y conservar las fuentes de empleo, pero en lugar que las incentiven la autoridad realiza operativos para castigarlas.

Se trata de visitas del Servicio de Administración Tributaria, Secretaría del Medio Ambiente, Secretaría del Trabajo, Protección Civil y de la Secretaría de Salud.

"Coparmex está por el cumplimiento de la ley. Estamos consientes de la responsabilidad que tenemos que tenemos con nuestros colaboradores y el público en general. De ninguna manera es un llamado a que se incumpla la ley, sin embargo, estamos en medio de una crisis y lo que esperamos es una orientación, un plazo para cumplimentar la documentación".

El único caso de clausura fue el del Crematorio La Luz, sin embargo, llamó una vez más a impulsar al sector productivo en lugar de asumir actitudes insensibles.