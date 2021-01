Lamenta obispo que políticos solo ansían poder y no servir al pueblo

El obispo de la Diócesis de Veracruz, Carlos Briseño Arch, lamentó que en tiempos electorales surjan políticos que buscan el poder por el poder, para servirse y no para servir, a quienes comparó con "lobos rapaces".

En entrevista posterior a su homilía dominical en la Catedral de Veracruz, llamó a los ciudadanos a tener los ojos bien abiertos ante quienes buscarán el voto con fines personalistas y no para ayudar a la ciudadanía.

"Una de las cosas que tenemos que tomar conciencia los ciudadanos es que el poder, la palabra poder significa precisamente servicio, dar la posibilidad a otros para crecer, ése es el significado etimológico de la palabra.

"Cuando no se utiliza para eso no es un poder verdadero, más bien se convierten en lobos rapaces, no en los pastores que cuidan a las ovejas, sino en los lobos que van y las matan y se aprovechan de ellas. Yo creo que hay que pedir mucho para que los que se ponen de candidatos o quieren hacer un servicio público, verdaderamente estén motivados en hacer un servicio a los demás, no en buscar una riqueza desenfrenada como las que buscan muchas veces en estos puestos", aseveró Briseño Arch.

Aclaró que no se puede medir a todos los políticos con el mismo rasero, pero sí los hay, y llamó a los ciudadanos a tener los ojos bien abiertos ante ellos.

MÁS ORACIONES

Por otra parte el obispo de Veracruz dijo que el vocero diocesano Víctor Manuel Díaz Mendoza continúa delicado de salud, pero estable, y pidió rezar por él.

"Va delicado. Hay días en que está mejor, hay días en que va superando las cosas, hay días en que se retrasa un poco, que no le funcionan los medicamentos, pero en realidad va un altibajo.

"Yo sí les motivaría a las oraciones, estoy seguro de que Dios sí las está escuchando porque ahí va, pero sí necesitamos más oración, de verdad, más oración... sí, todavía está delicado", expresó Briseño.