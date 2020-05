Lamenta comunidad LGBT crímenes de odio contra ellos

"Lamentablemente a diario suceden agresiones y asesinatos a la comunidad gay, han matado a muchos amigos y todos esos crímenes han quedado impunes, sin castigos porque las autoridades no hacen nada, quedan como caso sin resolver, es una tristeza que nos maten y que quede como caso cerrado, que no hagan nada, es la verdad", lamentó Perla Grinelli, mejor conocida como "Lady Audios".

En el marco del Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, que recientemente se celebró en el mundo, aseguró que la comunidad gay aún es víctima de agresiones, asesinatos que nunca son resueltos e insultos y violencia en las calles inclusive en sus casas.

"Ahora con el confinamiento la comunidad gay también padece de la violencia intrafamiliar, porque hay muchos que en sus casas no los aceptan tal como son, no los quieren y por supuesto se dan agresiones", aseguró.

Recordó que fue víctima de estas agresiones en el interior de su hogar, cuando era joven.

"En mi caso me sucedió, yo tuve que irme de casa muy joven porque mi padre no me aceptaba, no me quería por lo que me tuve que ir de mi rancho, Plaza de Toros, que pertenece al municipio de Medellín y me tuve que ir precisamente por el maltrato que me daba mi padre, porque no me entendía, porque yo fui el primer hijo varón que tuvo y le salió gay y eso para él era una burla, sus amigos le decían que su hijo era gay y siendo él un hombre de campo, machista, pues no lo podía permitir", detalló.

No nos respetan

"Hace casi dos años tuve un problema por un chico que besé en un antro, días después fui a dar mi show en Cardel y la familia de este joven llegó a agredirme, me golpearon y me agredieron horriblemente", dijo.

Agregó que siempre trata de respetar al público para que los respeten y evitar ese tipo de agresiones como la que vivió.

"Afortunadamente tengo un público hermoso que me sigue y que acude a mis presentaciones, por lo que yo sigo renovándome, ahorita ya viene la nueva canción de "Bailo rico", una colaboración con un artista de Tampico y que voy a grabar el vídeo aquí en Veracruz para lanzarlo en julio, en todas las plataformas digitales", adelantó.

Reconoció que siempre pide seguridad en los shows donde se presenta, para que no suceda ningún inconveniente pues al término de su espectáculo se queda a tomarse fotos con sus fans y ya luego la gente de seguridad la llevan al hotel donde se hospeda.

"Este año, por la emergencia sanitaria no pudimos realizar la marcha que acostumbramos, pero yo considero que el respeto te lo ganas tú como persona, a veces no es necesario hacer tantas marchas pero es padre porque está nos da la oportunidad de alzar la voz", concluyó.