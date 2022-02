lady_audios_denuncia_dos_intentos_de_agresiones

Dijo que ahora vive con mucho temor de que tengan intenciones de hacerle daño, por lo que solicitó la ayuda de las autoridades municipales y estatales para que la policía de rondines por su zona.

La oriunda de Paso del Toro municipio de Medellín de Bravo, narró que el pasado jueves su amiga Delfina llegó a su estética, pues pasaría por ella para ir a cenar juntas, pero de pronto otra mujer conocida de ella entró a su local para pedirle prestado el sanitario, y le comentó que se estaba hospedando en el hotel que está en frente a su estética.

Dijo que algunos momentos más tarde, dos personas, quienes aseguró tenían pinta de maleantes pasaron frente a su local, y la mujer que le había pedido su baño les preguntó que ¿A dónde iban?.

Ante tal situación, Perla le pidió a su amiga Delfina que pusiera el candado, pues sospechaba que algo malo podría sucederles; aclaró qué la primera vez que vio a los sujetos no llevaban nada consigo, mientras que la segunda vez, al día siguiente, llevaban una cuerda en sus manos de forma amenazante.

"Yo le dije a Delfina, 'mete el candado porque hay candado y le van a dar jugo a Maribel', esa fue a palabra que le dije a Delfina y está de testigo (..) y ella dijo 'pues si te quieren llevar aquí mismo te agarran y aquí mismo te llevan', y yo me quedé así (sorprendida). Y yo le dije a Delfina, 'oye Delfina vamos a buscar la ropa con tu sobrina' y me dijo 'sí, ya vámonos', y la persona se quedó ahí. Yo me fui y cuando me subí al taxi, una de las personas flacas salió del hotel de enfrente y miró el taxi y ya me trajo Delfina a su casa, me quedé anoche a dormir con ella, que se lo agradezco infinitamente", contó la popular Lady Audios.

Un día más tarde en su negocio estaban su amiga Vianey Jeffrey, y también regresó la amiga que le había pedido el baño, casualmente, expresó, volvieron a pasar los mismos sujetos sospechosos.

Es así que Perla Grinelli aseguró que, hará la denuncia ante las instancias correspondientes, mientras solicitó el apoyo de las autoridades policiales para incrementar los rondines cerca de su estética; además, mencionó que contaba con fotografías de los dos sujetos sospechosos.

"Empezó a hacer bulla Vianey y son las mismas personas que una noche antes querían o no sé qué tenían planeado hacerme (..) Me subió Vianey a la camioneta de ella y a adelante le tomó fotos a la persona que tiene la cuerda y al otro flaco, entonces, pues, yo tengo miedo", expuso Perla.

En este video, la artista dijo que ella es una mujer tranquila qué se dedica al trabajo, a través de su estética y los shows para los que la contratan, exponiendo además qué, es lamentable que no se pueda estar segura ni siquiera en su propiedad.

