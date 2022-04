La oposición pedía dinero y gubernaturas para aprobar la Reforma Eléctrica: Espejo

El hecho de que el PAN, PRD, PRI y Movimiento Ciudadano votaran en contra de una reforma energética que garantizaba la soberanía eléctrica del país y pusieran por delante intereses de empresas extranjeras era algo que ya se veía venir y no pierde Morena ni el presidente, pierde el pueblo de México aseguró Rosa María Hernández Espejo, diputada Federal por Veracruz.

"No es algo que nos extraña porque la oposición pedía mucho dinero, pedía gubernaturas para aprobar la Reforma Eléctrica. Sí el presidente hubiera estado dispuesto a dar dinero, como los anteriores presidentes, pues con dinero hubieran comprado los votos. Pero no se trata de eso el proyecto de nación que encabeza Andrés Manuel López Obrador, y que respaldamos 275 diputados de las fracciones Verde Ecologista PT y Morena es un proyecto diferente, es un proyecto de despertar conciencias, no solo de comprar votos, por eso el país estaba así", denunció.

Agregó que en apariencia no ganaron sin embargo no es del todo cierto.

"Aparentemente es una derrota, porque aunque tenemos la mayoría, de nosotros fueron 275 votos a favor y 223 en contra. No pasó porque necesitábamos mayoría calificada porque se trataba de la Reforma Constitucional al 4, 25, 27 y 28, si necesitábamos las tres cuartas partes. Yo le diría al pueblo de México que no se sienta defraudado, por el contrario, cada día la democracia y las izquierdas con un proyecto de nación diferente vamos ganando espacios", dijo.

Señaló que la oposición decía solamente no pasará, sin explicar motivos.

"A la tribuna no subieron argumentar nada, solamente fueron a ofender, a insultar, pero no argumentaron nada que tuviera sustento del por qué no la estaban aprobando", subrayó.

Solo insultaron

La diputada veracruzana lamentó la actuación de algunos representantes del pueblo, que solo subieron a la tribuna a insultar.

"Nos llamaron recua, la diputada que representa el distrito 12 de Boca del Río. Llamar recua a los diputados de Morena solo porque no tenemos la misma visión que ella del país, la verdad es que yo como elector me sentiría muy ofendida y avergonzada de haber votado por ese tipo de personas, que no saben argumentar, que solo saben insultar y calificar,

porque hasta para ofender a alguien hay que tener elegancia", manifestó.

Agregó que definitivamente van a seguir en la lucha.

"Llevamos años luchando contra ese modelo neoliberal que tenía, como un pulpo, acaparado todo. Poco a poco los vamos a ir venciendo pero se necesita la unión del pueblo, porque como el presidente dice solo el pueblo organizado puede salvar al pueblo", declaró.

Dijo que hasta el canal del Congreso batió récord, pues había más de 80 mil personas conectadas lo que indica el interés de la población y que está la gente metida en eso.

"Las empresas se amarraron tan bien los contratos, que CFE es la última que despacha y está obligada a comprarle a todas las empresas privadas la energía eléctrica que se despacha. Primero salen las privadas y después las de la Comisión Federal de Electricidad. Y según que la energía eólica es más barata y la viene comprando Comisión Federal de Electricidad al precio más alto que se fija diariamente, así es como actúan en contra del pueblo", reprochó.

Aclaró que Comisión Federal de Electricidad tiene ciclos combinados, tiene plantas hidroeléctricas.

"Pero no las dejan operar las transnacionales. La transición hacia energías limpias se va a hacer, pero es un proceso, no es algo que se pueda lograr de hoy para mañana", aseguró.

Y agregó que están en ese camino, a pesar del voto en contra de la oposición.

"Vamos a transitar hacia la energía eléctrica y por el momento no van a aumentar las tarifas, eso es lo importante, gracias a que el presidente ha estado trabajando en esto y a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación le dio el voto a favor, no van a aumentar las tarifas", aseguró.

Destacó que van a seguir luchando en beneficio del pueblo.

"Para que se logre un modelo que apoye y que detone la retarifación del país, el auto abasto de las cooperativas del campo, el auto abasto para los ayuntamientos, pues son más de 2 mil 500 ayuntamientos que están casi quebrados porque no tienen para pagarle a Comisión Federal", aseveró.

Finalmente dijo que fueron más que evidentes las "negociaciones" el domingo.

"Maletines de dinero rodaron ayer en la Cámara de Diputados, porque los cabilderos entraron como Juan por su casa a sentarse en las curules y a negociar con ellos, pero el pueblo de México lo vio y aunque subieron a llorar y a decir que no, están ahí las evidencias", concluyó.

