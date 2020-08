La muerte se pasea por el Centro Histórico de Veracruz

La muerte se paseó por calles del Centro Histórico de Veracruz para exhortar a la ciudadanía a utilizar el cubrebocas y acatar las medidas sanitarias necesarias para evitar contraer el Coronavirus.

Cristian Ismael quien personifica a la muerte, recordó que México ya superó las 50 mil muertes por coronavirus y los hospitales se encuentran cerca de colapsar, por lo que es importante adoptar las medidas sanitarias necesarias para reducir el riesgo de contraer la enfermedad.

"Es para hacer una campaña de concientización, para que la gente entienda que debemos de cuidarnos del Coronavirus, es lamentable ver qué en las calles la gente no utiliza el cubrebocas, que no utiliza las medidas sanitarias necesarias, es por eso que hacemos esta campaña para que la gente tome conciencia".

La representación de la muerte recorrerá en los próximos días diferentes puntos de la ciudad de Veracruz para buscar que la ciudadanía tome conciencia del riesgo de contraer el Covid-19.

"El Covid no perdona y mucha gente se está muriendo, los jóvenes muchas veces salen y dicen el virus no existe, pero desafortunadamente contagian a las personas mayores o quienes tienen enfermedades crónicas degenerativas que no salían, pero sus familiares le llevaron el virus".

Exhortó a la población para que utilicen el cubrebocas y la sana distancia en caso de tener que salir de sus hogares para evitar contraer la enfermedad.