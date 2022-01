"Se harán las celebraciones como todos los años, no sé si hay alguna restricción en concreto porque es casi de un día para otro. Yo fui hace una semana y el clima estaba de hacer la fiesta normal, guardando la distancia, uso de cubrebocas.

"Pero sí, este año se pensaba potenciar un poquito, ya que Tlacotalpan, la población también también necesita seguir viviendo", expresó el clérigo.

Confirmó que él oficiará la misa en Tlacotalpan el miércoles 2 de febrero, día de la Candelaria; y dijo no saber si habrá paseo de la Virgen de la Candelaria en lancha por el río Papaloapan.

Recalcó la importancia de que Tlacotalpan pueda reactivarse con esa fiesta patronal, pero sin descuidar las medidas sanitarias para evitar que se disparen los brotes de coronavirus.

CONTAGIOS

El obispo de Veracruz confirmó por otra parte que ya se han recuperado algunos sacerdotes, quienes se habían contagiado de Covid-19 y para preservar a los jóvenes del Seminario San José se toman medidas preventivas.

"De los sacerdotes ya prácticamente están curados todos, los 3 que había, pero ahorita me acabo de enterar de otro, y otro del que no me había enterado pero ya está terminando.

"Pero son contagios leves, estaban vacunados y no requieren ningún tipo de tratamiento especial, sus vidas no estuvieron en peligro, gracias a Dios. Salieron 3 y entraron 2, pero uno ya está prácticamente de salida y el otro es del que me acabo de enterar", explicó Briseño Arch.

En tanto, aunque en el Seminario San José no hay reportes de infecciones, seguirá cerrado y las clases seguirán en línea por 15 días más, para después volver a la normalidad.