"Mi abuela fue una mujer extraordinaria, una de las cosas que veo, en mi trabajo diario como psiquiatra, es que mi abuela, a diferencia de la mayor parte de las mujeres, nunca se victimizó, mi abuela nunca se vio a sí misma como víctima de nada. Fue una mujer muy entera, muy valiente que siempre vivió con gusto todo lo que le tocó vivir, aunque hubo muchas cosas que no fueron decisión de ella, pero lo afrontó con valor", relató.

Subrayó que la historia de su abuela, cuya vida vivió en el puerto de Veracruz, le sirvió mucho para salir adelante.

"Ella siempre buscaba la forma de avanzar, esa decisión y valentía es una de las carencias en las nuevas generaciones que buscan repartir culpas en lugar de asumir su responsabilidad y buscar soluciones", acotó.

Aunque a veces le hace falta la fuerza de su abuela, quien suplió a la madre que le hizo falta, hoy en día su recuerdo la sigue alentando a salir adelante.

"Yo pondría el énfasis en que las mujeres vivimos a veces situaciones muy complejas pero es muy cierto, es mucho más fácil vivir quejándose que tomar la vida entre las manos y asumirla, porque para muchas mujeres es culpa del marido, es culpa de los padres, es culpa de los hijos, es culpa de quién sea, menos de ellas, que es una manera de no hacerse cargo de sí mismas", señaló.

Agregó que su experiencia profesional le ha permitido ver está realidad que viven muchas féminas.

"Tengo más de 40 años de estar trabajando en el campo de la psicoterapia y las he visto no hacerse cargo de sí mismas, no hacerse cargo de su responsabilidad y de querer ver que es culpa de los demás. Nunca vi a mi abuela quejarse de lo que le tocó vivir, esa era su situación y era su responsabilidad resolverlo, eso es una de las mayores lecciones que tengo de ella", aseveró.

Laura Virginia Escobar es psicoanalista nacida en el Puerto de Veracruz en 1952. Aprendió el amor por las letras y los libros cursando en el sistema educativo del gobierno desde el nivel preescolar hasta el bachillerato, aunque radica desde hace 14 años en Chiapas viene a presentar su primer libro al puerto de Veracruz.