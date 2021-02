Juzgados de Veracruz, aún sin recuperarse de daños tras norte

Los Juzgados Segundo y Sexto de Primera Instancia no han logrado reactivarse luego de los daños que sufrieron desde diciembre del año pasado por el viento del norte.

El presidente del Foro de Licenciados, Maestros, y Doctores en Derecho de Veracruz, Vicente Octavio Pozos Marín, dijo que además enfrentan un fuerte rezago de expedientes por la recurrente suspensión de actividades y las restricciones que prevalecen para el desahogo de audiencias por la emergencia sanitaria del coronavirus.

"Sus instalaciones quedaron destrozadas y a la fecha todavía no están reparadas al cien por ciento. Además que en el Juzgado Segundo de Primera Instancia el Consejo de la Judicatura no ha nombrado un juez titular ni un secretario titular para que desahogue la carga de trabajo. Dicho juzgado tiene un trabajo inmenso de tanta actividad que no se ha realizado".

Acusó que la impartición de justicia cada vez es más lenta y urge digitalizarla, sobre todo ante el repunte de casos y los cambios constantes de semáforo epidemiológico.

Insistió en que las partes necesitan unirse de manera virtual para tratar los asuntos y sacarlos adelante.

"No han funcionado al cien por ciento y desconocemos por que no ha quedado bien. Seguimos insistiendo porque los diputados no han presentado un proyecto a la Ley Orgánica del Poder Judicial donde se de pauta a digitalizar las audiencias en todas las materias del derecho para que de manera virtual las partes podamos unirnos y agilizar los trámites".

Advirtió que existe falta de interés de los diputados quienes no proponen la reforma correspondiente para que se establezca la partida presupuestal que permita crear la plataforma digital para los 21 distritos judiciales del Estado de Veracruz.

"Es complicado por los decretos emitidos de suspensión de labores y el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial se sumó a ello. Además no existe interés de los diputados".