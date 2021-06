Justicia penal por ´el suelo´

El abogado Tomás Mundo Arriasa, especialista en prueba testifical en psicología del testimonio y razonamiento probatorio por la Universidad de Girona, señaló que estos índices son resultado de no tener magistrados con los perfiles indicados para la impartición de justicia.

"El momento en el que se nombran magistrados sin perfil, en que el Poder Judicial no tiene una dirección, en que tenemos una Fiscalía donde no existen políticas públicas, donde no existe una política en materia criminal porque existe conocimiento en materia penal, no se va a hacer penalistas en un mes o dos meses. Este es el resultado de poner gente sin conocimiento en la materia", señaló el abogado.

El más reciente estudio del World Justice Project indica que el estado tiene los índices más bajos a nivel nacional en investigación penal eficaz.

En una escala de 0 a 1 donde 1 significa mayor respeto al Estado de Derecho, en la entidad la investigación penal eficaz alcanza únicamente 0.15.

La procuración e impartición de justicia obtuvo un puntaje de 0.19, los derechos de las víctimas, 0.38; el debido proceso legal, 0.34; la justicia penal imparcial, independiente y libre de corrupción, 0.29; y el sistema penitenciario seguro y respetuoso de los derechos humanos, 028.

"Lo preocupante de todo es que la Fiscalía tenga una calificación de 0.15 en investigar delitos donde 0 es el peor y 1 es el mejor; luego de eso, se violenta el debido proceso, se violenta el derecho de las víctimas. El trabajo de los magistrados es deficiente y habría que llamarlos a cuenta, habría que revisar exhaustivamente el trabajo de los magistrados penales del estado porque ganan mucho dinero para emitir sentencias con una baja calidad académica, de soporte de razonamiento probatorio, casi de machote, y es la Justicia Federal la que casi siempre hace el trabajo de ellos".

"Detienen a una persona, la Fiscalía investiga mal y con el paso del tiempo la justicia federal la libera. La víctima dice: entonces, a mí quién me repara el daño, y el tipo que está en la cárcel que es injustamente privado de la libertad dice: y a mí quién me repara este abuso policiaco en haberme detenido", explicó en entrevista el especialista en Neuroderecho.

Argumentó que estas bajas calificaciones del sistema de justicia veracruzano están ligadas a la improvisación, al desconocimiento de metodología de investigación como la psicología del testimonio, entre otras prácticas relacionadas con las neurociencias aplicadas al sistema de derecho.

"Ya no podemos hablar de pruebas científicas en el Poder Judicial en Veracruz porque simplemente no tienen el conocimiento", enfatizó el especialista

