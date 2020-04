Justicia no debe paralizarse ante Coronavirus ni afectar derechos de la ciudadanía

La impartición de justicia no debe paralizarse en forma indefinida a causa del coronavirus, pues afecta los derechos de los justiciables, aseveró Vicente Octavio Pozos Marín, presidente del Colegio del Foro de Licenciados, Especialistas, Maestros y Doctores en Derecho de Veracruz.

Dijo que desde el 18 de marzo pararon actividades los órganos respectivos, desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación hasta las Juntas de Conciliación y Arbitraje del Estado de Veracruz, y si no ocurre otra cosa, reiniciaría hasta junio.

De hecho, mencionó que el miércoles 29 de abril el Poder Judicial del Estado hizo del conocimiento público que las actividades se retomarán el 29 de mayo.

"La impartición de justicia está paralizada y no debe ser; como profesionistas y como representantes ciudadanos no estamos de acuerdo en que haya parálisis judicial. Están suspendidas las actividades en el Consejo de la Judicatura y no pueden, por ejemplo, hacer la devolución de depósitos para pensión alimenticia que realiza un padre o una madre.

"Cuando va alguno de los dos a recoger el depósito del otro se encuentra con esta parálisis que las actividades están suspendidas y no pueden cobrar; los alimentos son de primera necesidad. Ése es un grave problema que está teniendo la ciudadanía y el Consejo de la Judicatura no lo ve como una forma de resolver favorable a quien proceda", recalcó Pozos Marín.

Recordó que todos los términos quedan suspendidos y se corren los plazos.

El abogado dijo entender el hecho inédito del coronavirus y las medidas para proteger a la ciudadanía, pero resaltó que esa postura no debe contravenir a los derechos de quienes buscan justicia.

"Si una persona ganó un amparo pero la otra parte a través del ministerio público o el tercer interesado haya interpuesto una revisión y como los colegiados están también sin actividad laboral, ya llevan 43 días y todavía tienen que esperar otros 32 días, están siendo drásticamente afectados", remarcó el abogado.