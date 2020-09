Julen y Fernando Yunes se ´golpean´ por el ´face´

Conforme los días transcurren y cada vez más se acercan los tiempos electorales, los divisionismos internos se confirman y la lucha "encarnizada" por el poder se acentúa textualmente en las redes sociales, tal como sucedió este lunes en facebook cuando en punto de las 20 horas con 25 minutos el senador Julen Rementería publicó un mensaje de 3 párrafos para el alcalde de Veracruz, el cual dice:

--"Estimado Fernando Yunes Márquez:

La desesperación no es buena consejera porque genera divisiones.

La competencia interna por el puerto es con el diputado Bingen. Ambos son jóvenes con futuro y les deseo mucho éxito.

Por cierto, cuando guste vamos a desayunar al restaurante Casa Veracruz, se come muy rico y ya que lo conozca le va a gustar, además de que siempre es un gusto para mí convivir con un panista.

Abrazo."

Una hora 27 minutos después Fernando Yunes Márquez contestó también con 4 párrafos en su cuenta al senador:

--"Dedico un minuto para responder a Julen Rementeria del Puerto; no merece más.

No estoy en competencia por ningún puerto con minúscula, soy orgullosamente Alcalde del Puerto de Veracruz.

De la invitación a desayunar digo no gracias, no me reúno con traidores.

Y no te equivoques, la desesperación cabe más en ti; sabes que te derroté en 2012 y que así volverá a suceder. Ya veremos si aceptas tu derrota o nuevamente traicionas."

Dimes y diretes, acusaciones de traición y desesperación fueron las palabras claves y medulares que dejaron plasmados en sus post de acción y reacción los dos representantes del

Partido Acción Nacional.