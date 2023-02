Jubilados de Veracruz demandan mejor atención del IMSS

Maestros jubilados de la Sección 56 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en Veracruz solicitaron un mejor servicio por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Ángel Domínguez González, de la Delegación D41, señaló que muchas veces el personal es poco amable con ellos, pero además, las recetas se surten incompletas y aunque son gente de la tercera edad, deben esperar mucho tiempo para recibir la atención médica correspondiente.

"Los compañeros que reciben atención médica deben levantarse muy temprano y la atención no es la que deben darle a una persona avanzada de edad. Ojalá el IMSS pudiera dar otra mecánica para mejorar el servicio de nuestros jubilados. Necesitamos una atención pronta y eficaz y que el trato sea amable".

Señalo que supuestamente los hacen ir más de una vez para poder surtir su receta médica y muchas veces, aunque vuelven acudir a la farmacia persiste el desabasto de los fármacos.

"Hay algunos medicamentos que no hay, nos dicen que vayamos en ocho días y vas y no está, por eso queremos que Gobierno del Estado nos apoye. Que los jubilados no padézcanos de esas cosas. A veces no hay medicinas y aunque regreses te dicen que no hay tampoco ese día".

Los jubilados también enfrentan adeudos del seguro de vida y confían en que pronto se solventen los adeudos. Pese a ello el maestro jubilado afirmó que mes con mes reciben el pago de la pensión.

"Hace tiempo nos quejábamos y queríamos hacer marchas y fue una herencia que nos dejó el exgobernador Javier Duarte".

Ángel Domínguez González participa por la Secretaría General de la Delegación D41 de la Sección 56 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en Veracruz. La elección será el 8 de febrero en las instalaciones que tiene la Sección 32 en el Fraccionamiento Floresta.

Su plantilla se en entra conformada por 14 integrantes. Dijo que buscará darle continuidad a gestiones inconclusas, si llega a ganar la contienda.