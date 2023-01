JP Carrasco debuta como productor con 'Say it didn't hurt'

El cantante y compositor mexicano JP Carrasco cerró con broche de oro el 2022, ya que dio a conocer su más reciente sencillo, ´Say it didn´t hurt´, con la cual se estrenó como productor.

"Ya antes, en ´Mientras bailamos´, había tomado algunas decisiones de producción, como los arreglos de guitarras, pero en realidad con ´Say it didn´t hurt´ lo llevé a otro nivel", reveló el cantante.

"Comenzó como un ejercicio en mis clases de producción, pero hasta mi maestro me dijo al final que me había quedado muy bien, por toda la instrumentación y decisiones que tomé, por lo que me animé a lanzarla. Esta vez no se trata de una canción inspirada en algo que yo haya vivido, sino de algo que inventé, igual que un escritor de cine", explicó.

Este paso es importante en la carrera del cantautor, quien aseguró no dejará de lado la composición ni los escenarios, aunque no descarta en producir para otros artistas: "No puedo decir que no lo haré, pero mi prioridad es mi música", indicó.

Proyectos

Fue en mayo cuando el cantante presentó a Galería el tema ´Won´t live a lie´, en el cual combina el inglés y español en su letra, basada en una experiencia personal.

"Decidí decir ´¿Sabes qué? Ya, hasta aquí´ y plasmarlo en la canción; fue más o menos eso, ya no voy a estar viviendo en esta mentira", relató a Imagen de Veracruz.

Será para el próximo mes cuando lance una nueva canción, el cual se suma a los que continuará compartiendo de forma individual. Cabe destacar que, si bien el cantautor no descarta en realizar un disco en un futuro.

"De momento, me siento cómodo estrenando un sencillo detrás de otro, es más cómo funciona la industria en la actualidad", explicó.

Asimismo, espera este año salir de gira, ya que la pandemia no se lo había permitido, la cual está cada vez más cerca de la realidad.

"Ya tenemos montado el show en la parte musical, así que me muero por mostrarle mis canciones en vivo a las personas. Incluso podemos incluir algunos covers, para enriquecer la experiencia", concluyó.