Joven delata en redes a taxista acosador

A través de redes sociales, una usuaria del servicio de transporte público denunció que un conductor de taxi le mostró el pene mientras le solicitaba el servicio.

La víctima, informó a sus familiares y amigos, que se dirigía con prisa hacia su trabajo cuando ocurrieron los hechos.

Sin dar mayores detalles, la mujer indicó que presentaría una denuncia ante las autoridades ministeriales por la agresión sexual que sufrió por parte del conductor de la unidad.

Los usuarios le recomendaron que diera aviso a una patrulla de la policía para que la auxiliaran en el momento.

"Ni una pasó mana, me percate cuando le estaba preguntando la tarifa y ya no me subí, cuídate mucho (sic)", respondió la víctima.

La usuaria de Facebook indicó que se percató de que el taxista mostraba el miembro antes de tomar la carrera, mientras le solicitaba información por el servicio.

Responde dueño de la unidad

De la misma forma, la mujer identificada con el nickname de Angélika precisó que se trasladó a la zona de juzgados para realizar la denuncia correspondiente sin embargo estaba cerrado.

Un hombre comentó la publicación, identificándose como propietario de la unidad:

"Sra (N) con todo el respeto que usted se merece yo soy el dueño de ese taxi y si usted fue víctima de alguna falta de respeto por mi chófer, le pido una disculpa y estoy en la mejor disposición para apoyarla con su denuncia, pero si en dado caso no sea verdad ya que él niega haberlo hecho, quisiera que usted diera una disculpa pública así como esta noticia la está tratando de hacer viral. Quedo a su disposición para arreglar esto", dijo el propietario de la unidad.

A lo que la víctima respondió que presentará su denuncia formal ante las instancias correspondientes.