Su trato, higiene y calidad son sus ingredientes secretos para irse posicionando en el gusto de sus clientes.

"Me siento orgulloso de haber invertido en este proyecto en dónde estoy por cumplir cuatro meses, mi sueño es hacer crecer este negocio y me siento agradecido con todos los clientes que me vienen a visitar", manifestó.

"Es lo que me motiva a ser mejor cada día, dar ese plus para que el cliente se sienta que llega como su segunda casa, es lo que buscamos aquí en esta coctelería JB Lobos", subrayó.

Reconoció que no ha sido fácil y confía en hacer crecer su negocio.

"Yo sé que ahorita estamos pasando por una situación muy difícil provocada por la pandemia, más no imposible, creo que siempre hay que estar agradecido y por eso decidí aventarme el paquete, a ver qué sale", afirmó.

16 años atrás Joaquín Florentino estuvo trabajando en el interior del mercado Hidalgo, ahí aprendió a preparar todo, desde las salsas hasta los mariscos.

"Que mejor que cuando aprendes a hacer algo, pongas tu propio negocio y en este caso yo tenía muchas ganas de emprender este negocio desde hace mucho tiempo, pero se necesita de recursos y tuve que esperar mucho tiempo hasta ahorrar lo suficiente para ponerlo", indicó.

Confesó que todos los días se levanta con muchas ganas de dar lo mejor a sus clientes.

"Aquí estamos todos los días echándole ganas, con buen trato, mucha higiene y con excelente sabor, que le gusta a nuestros clientes con los que me siento muy agradecido, gracias", concluyó.