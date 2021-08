"Hay que respetar a las autoridades y llevar el protocolo. Yo invito a la ciudadanía a que se vacune porque es necesario, la vacuna es una obligación, nada más que muchos no quieren. Yo no estoy en contra de la vacuna, yo estoy a favor de la vacuna para que la gente se vacune los que no lo han hecho, porque es cierto: ponen en riesgo la vida de otras personas".

-¿En la religión de usted sí se vacunan?

"Sí, claro que sí, porque es lo que dice la Biblia, que respetemos a las autoridades porque son puestas por Dios (...), en este tiempo de contingencia, en este tiempo de pandemia los hospitales están full, no hay camas, están llenos de pacientes contagiados de Covid", señaló Silva López.

Resaltó que los ministros realizan jornadas de oración y anunció que este sábado 14 de agosto a las 5:00 de la tarde habrá una jornada afuera del Hospital del IMSS de la zona sur para pedir por la salud de quienes se han infectado.

MINISTROS

El presidente del ministerio admitió que entre la comunidad evangélica sí se dan algunos brotes, pero no en todas sus áreas. De allí la importancia de que todos sigan las medidas de higiene para frenar la tercera oleada y que no se incrementen las cifras fatales.

"En la iglesia gracias a Dios, la que pastoreamos, no ha habido nada de eso porque nos basamos en la palabra, que ninguna plaga tocará nuestra morada, pero también nos cuidamos, aplicamos el gel y estamos a un 20 por ciento de congregantes, el 80 por ciento no se está congregando".

-¿No ha habido contagios dentro de su iglesia?

"Los pastores sí, la Alianza de Pastores sí ha habido muchos y no nada más aquí en Veracruz, en todo el estado ha habido muchos; con nosotros no ha pasado eso gracias a Dios. No tenemos la contabilidad de un total porque han sido muchos", indicó Silva López.

Fue enfático en que sólo deteniendo la escalada de infectados se podrá aspirar al retorno a la normalidad en todos los órdenes de la vida a nivel personal, familiar y social.