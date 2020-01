Jorge Winckler está prófugo en Puebla, afirma Reyes Peralta

Tras afirmar que Jorge Winckler Ortiz no puede volver a encabezar la Fiscalía General del Estado de Veracruz ya que hay una persona al frente, el abogado Jorge Reyes Peralta aseguró que el exfiscal está en Puebla y no en el extranjero.

Ante rumores sobre su posible regreso a Veracruz dijo que si no viene a enfrentar la ley "es porque no quiere", pues ya lo habrían visto en alguna parte del país.

"Un colega mío lo vio en Puebla saliendo de la Notaría Pública Número 26. Entonces o lo buscan o no lo buscan; él está en Puebla, es mentira que está en Canadá, eso dicen sus compañeros del PAN.

"La acción de inconstitucionalidad que promovió el PAN la perdieron, se la desecharon; se fueron al recurso de reclamación y lo perdieron", explicó.

Señaló que en consecuencia nada limita a la Legislatura local para emitir una convocatoria y elegir al nuevo Fiscal del Estado para un periodo de nueve años, así como a un Fiscal Anticorrupción para un periodo de cinco.

Opinó que Jorge Winckler es "un prófugo de la justicia", y que si afirma no tener tantas ordenes de aprehensión debería enfrentar a la justicia "y no andar a salto de mata".

"Si quiere venir a seguir enturbiando el ambiente de Veracruz que vaya al Congreso o que se entregue, es la exigencia. Como fiscal ya no porque ya hay una persona en su lugar. Él ya no regresa porque todos los recursos los ha perdido, los amparos; no hay una suspensión".

En ese sentido reiteró que nada impide a la autoridad ordenar la detención de Jorge Winckler y que el Congreso elija un nuevo fiscal.